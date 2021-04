Nezahtevne rastline za vsak balkon

Od tagetesov do petunij

Gorenjski nagelj je še ena od rastlin, ki včasih niso smele manjkati na balkonih in okenskih policah, nato pa je kar nekoliko izginil. Ker gre za avtohtono rastlino, so pri Gorenjski turistični zvezi že pred leti izvedli akcijo z naslovom Vrnimo gorenjski nagelj na okna in balkone. Ob pogledu na mnoge hiše, ne le na Gorenjskem, je bila akcija kot kaže uspešna, saj so se balkoni znova odeli v svetlo rdeč odtenek gorenjskega nageljna, ki očara ne le z barvo, temveč tudi z opojnim vonjem.

Kraljice slovenskih okenskih polic in balkonov so nedvomno pelargonije.

Hvaležne mačehe in begonije

Tagetesi, žametnice, kočevski nageljčki ali smrdljivke, več imen za isto rastlino, ki je nezahtevna in zato zvezda med začetniki vrtnarjenja.

Nič ni lepšega, kot je pogled na s cvetjem obdan balkon, teraso, verando ali okensko polico. Res je, da se je zima komaj dobro poslovila, a vseeno je že nastopil čas za razmislek o zasaditvah na zunanjih površinah doma. Bolj vešči že dobro vedo, kaj pri njih najbolje uspeva, začetniki pa se najbrž malo lovijo. Zato jim zagotovo ne bodo odveč informacije, katere balkonske in okenske rastline so najmanj zahtevne in bujno cvetijo domala povsod. Tu je pet takšnih, ki ne bodo nikogar razočarale.Tagetesi, žametnice, kočevski nageljčki ali smrdljivke, vseeno, kako imenujete cvetlice, ki so zaradi nezahtevnosti nedvomno zvezde med začetniki vrtnarjenja. Ne glede na to, v kakšno zemljo jih boste posadili, koliko sonca jih bo obsevalo in kolikokrat jih boste pozabili zaliti, vedno vas bodo razvajali s svojimi cvetovi v odtenkih rumene, rjave in oranžne barve ter v različnih višinah: višje sorte so primernejše za balkone, nižje za okenske police. Da bodo res bujno cveteli, redno odstranjujte odmrle cvetove.Pelargonije imajo sloves kraljic okenskih polic in balkonov. Upravičeno, saj so znane po nezahtevnosti in lepih socvetjih, ki v preštevilnih barvah razvajajo domala vse poletje. Najbolje uspevajo na legah, ki jih v dopoldanskih urah obseva sonce, ter v bogatem, hranljivem substratu. Ob rednem zalivanju (poleti vsaj na dva dni) in odstranjevanju odmrlih cvetov bodo vaše oči božale vse poletje. Tako kot petunije. Tudi te cvetijo v mnogih barvah, od bele do rumene, rožnate, vijolične, modre, rdeče, vse od junija do septembra, najbolje rastejo na polsenčnem predelu v prepustnem, humusnem substratu.Zaradi nežnih cvetov niso ljubiteljice vetrovnih območij in lepše uspevajo v zavetrju. Potrebujejo redno zalivanje in gnojenje z gnojili z nizkim deležem dušika in višjim odmerkom fosforja.Mačehe praviloma lahko opazujemo na gredicah parkov in vrtovih. A so te cvetlice z zanimivo obliko cveta in v različnih barvnih kombinacijah lahko tudi lepa balkonska popestritev. Tudi zato, ker so nezahtevne in hvaležne. Uspevajo v domala vsaki prsti, ne motijo jih senca in ne sončni žarki, le previsoke temperature nekoliko zavrejo njihovo cvetenje in rast.In za konec še čudovite begonije, ki se ponašajo s krhkimi stebli, mesnatimi listki in veliko cvetovi.Prihajajo v široki barvni paleti: od bele do rožnate in rdeče. Cvetovi so lahko polni ali enojni, najbolje pa uspevajo na sončnih ali polsenčnih mestih v hranljivem substratu. Da bi upravičile svoje latinsko ime semperflorens, ki pomeni stalno cvetoča, jih je treba redno dognojevati in zalivati ter poskrbeti, da se zemlja, v kateri rastejo, pred naslednjim zalivanjem nikoli povsem ne posuši.