New Holland za trajne nasade: udobje voznika je prioriteta (FOTO)

Družba ITRO, d. o. o., iz Štor je bila ustanovljena 7. januarja 1991 in je danes ekskluzivni slovenski zastopnik največjega svetovnega proizvajalca kmetijske mehanizacije CNH.

New Holland je že desetletja najbolj prodajana blagovna znamka traktorjev v Sloveniji, kar dokazuje tudi nabor traktorjev na vinogradniški kmetiji Simčič Karol & Igor & Marjan. FOTOgrafije: Tomaž Poje

V ponudbi imajo stroje blagovne znamke New Holland in Steyr: New Holland je vodilni svetovni proizvajalec kmetijskih in nekmetijskih traktorjev, balirk, silokombajnov in ostale kmetijske mehanizacije, Steyr pa je regionalni proizvajalec, prepoznaven po tradiciji in kakovosti. Tradicija družbe ITRO sega še dlje, železarna Štore je namreč od leta 1972 v tedanji Jugoslaviji prodajala traktorje Fiat, predhodnike New Hollanda, od leta 1977 pa so izdelovali tudi traktorje Štore.

Demonstracijska turneja

ITRO je 27. in 28. januarja organiziral dvodnevni Demo Tour oziroma demonstracijsko turnejo po Primorski s prikazom ozkokolotečnih traktorjev New Holland. Prvi dan je bila predstavitev v družbi Vina Koper, drugi dan pa na posestvu Simčič Karol & Igor & Marjan na Humu v Goriških brdih. Simčičevi s traktorji New Holland skrbijo za več kot 80 hektarov vinogradov v Goriških brdih in Vipavski dolini. Predstavili so traktorje iz ozkokolotečne serije New Holland T4 F/N/V pa tudi modele iz serije T3 in gumigosenične mini bagre iz serije C. Modeli iz serije T4 so lani dobili priznanje za najboljše specializirane traktorje na izboru Tractor of the Year 2023 in za Farm Machine 2023.

Več moči in učinkovitosti

New Holland T4 F/N/V je novo zasnovana serija z več moči in učinkovitosti, z napredno filtracijo kabine kategorije 4, z močnejšo hidravliko in novim sprednjim hidravličnim dvigalom in priključno gredjo. Izbiramo lahko med petimi modeli z močjo od 55 do 88 kW (75 do 120 KM). Vsi motorji so skladni z emisijskim standardom stopnje 5. Pri transmisiji lahko izbiramo menjalnik 16 + 16 ali 28 + 16 ali 32 + 16 ali 44 + 16. Končna hitrost je lahko 30 ali 40 km/h.

Sprednja prema SuperSteer™ omogoča zavijanje koles do 76 stopinj.

Hidravlična črpalka ima pretok v standardni izvedbi 64 l/min, v opcijski pa 80 l/min (MegaFlow™). Dvižna sila zadnjega hidravličnega dvigala je glede na model od 2188 do 2519 kg, sprednje hidravlično dvigalo pa ima 1500 kg dvižne sile. Serija T4 F/N/V je na voljo s standardno sprednjo premo, vzmeteno prednjo premo ali s SuperSteer™ sprednjo premo, ki omogoča zavijanje koles do 76 stopinj.

Varnost in udobje

Vsi modeli so v različici s kabino ali varnostnim lokom. Na novo zasnovana kabina T4 F/N/V je bila razvita tako, da ponuja čim boljšo zaščito vozniku, ima dva filtrirna sistema (kategorije 2 in kategorije 4). Nova 4-stebrna kabina je izjemno pregledna, z ravnim dnom zvišuje nivo udobja.

Udobje voznika je prioriteta pri New Hollandu. Na desni strani so po skupinah ergonomsko razvrščene vse glavne komandne ročice, kar omogoča priročnejše upravljanje. Novi multifunkcijski prikazovalnik VIS je nameščen nad armaturno ploščo in skrbi za prikaz trenutnih informacij o traktorju in omogoča enostavno nastavljanje funkcij.

T4.110 F ima 81 kW (110 KM) nazivne moči. Hrup v kabini je 71 dB(A) in spada med najnižje v tem segmentu, prednja prema SuperSteer™ pa omogoča obračanje prednjih koles do 76 stopinj.