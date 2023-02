New Holland z Vami osebno: tako so se predstavili kmetijski stroji (FOTO)

ITRO je 17. februarja na celjskem sejmu izvedel prireditev New Holland z Vami osebno. Podrobneje so predstavili ne samo New Hollandove stroje v modri, ampak tudi v rumeni barvi. V večerni predstavitvi smo si ogledali samovozni silažni kombajn FR, žitne kombajne TC5, CX6, CR7, stiskalnico za velike oglate bale bigbaler high density, stiskalnice za okrogle bale rollbaler combi, roll belt in rollbar. Predstavili so tudi prenovljeno serijo traktorjev T7.300 LWB auto command, T7.315 HD auto command in preostale manjše serije traktorjev.

Silažni kombajn FR

New Holland je začel samovozne silažne kombajne izdelovati že leta 1961, v Celju je bil na ogled forage cruiser FR 480. Danes so to stroji, ki jih kupujejo tisti, ki opravljajo storitve z njimi. Testi nemškega DLG so pokazali, da je poraba goriva 0,47 l/tono posilirane koruze, kar ga uvršča med silokombajne z najboljšimi rezultati.

Samovozni silažni kombajn new holland forage cruiser FR 480 ima vgrajen motor s 350 kW (476 KM) maksimalne moči. To je sicer najmanjši model v seriji. FOTOGRAFIJE: Tomaž Poje

Tudi za nadomestne dele ne gre prav veliko, saj so izdelani iz kakovostnega hardox jekla. Rezalni boben spada med najtežje in se skoraj ne more zabasati. Boben ima lahko od 2 x 8 do 2 x 20 nožev. Nameščeni so v obliki črke V. Brušenje nožev poteka avtomatsko, avtomatsko pa se nastavlja tudi položaj protirezil. Rezanica je lahko dolga od 5 do 36 mm.

Žitni kombajn TC

Žitni kombajn TC je najpomembnejši kombajn pri New Hollandu. Zanj pravijo, da ima najboljše zmogljivosti za vloženi denar. Do leta 2013 so jih izdelali že 50.000. Seveda ga vmes posodabljajo, vendar je osnova še vedno ista. Zdaj ima čistejši motor emisijske stopnje V, ki je še močnejši in z nižjo porabo goriva.

Mlatilni boben ima 600 mm premera in 8 letev. Popolnoma nova kabina harvest suite skrbi, da ima upravljavec najboljši pogled in nadzor nad delom, hkrati pa omogoča umirjeno delovno okolje v dolgih delovnih dneh žetve, kabina je tudi izjemno tiha – 74 dB(A).

Žitni kombajn CX

Žitni kombajni CX so njihovi najbolj vsestranski kombajni. Žetvena ustja so široka od 4,8 do 7,6 metra. Rotacijski separator za mlatilnim bobnom poveča površino ločevanja z 1,15 m2 na 1,99 m2 (CX5) oz. z 1,38 m2 na 2,39 m2 (CX6).

157.000 ton jekla in 212 ton barve na leto porabijo v tovarni Zedelgem.

Standardni kaskadni čistilni sistem triple-clean poveča zmogljivost čiščenja za 15 odstotkov. Zalogovnik za požeto zrnje ima do 8300 litrov prostornine. Pri novih modelih je manj mazalnih točk, funkcija samodejnega čiščenja (auto clean) zmanjšuje čas pri menjavi med različnimi pridelki na polju, kar še dodatno poveča kombajnovo fleksibilnost pri žetvi različnih pridelkov.

Žitni kombajn CR

Leta 2014 je ta kombajn dosegel svetovni rekord, saj je požel 797 ton zrnja v 8 urah. Tega rekorda še niso presegli. CR-žitni kombajni so posebni v tem, da nimajo mlatilnega bobna, ampak mlatilni rotor; njegove prednosti so manjše izgube žita pri večjem prehodu žitne mase, mlačev in odvojitev slame od zrnja v enem sklopu kombajna, manj poškodb zrn oziroma dejansko brez poškodb zrnja.

Proizvodnja silažnih in žitnih kombajnov poteka v belgijskem Zedelgemu.

Tehnologija twin rotor pomeni dva rotorja premera 0,432–0,599 m in dolžine 2638 mm. Model CR10.90, najproduktivnejši in najzmogljivejši kombajn na svetu, se ponaša z več kot 700 konjskimi močmi. CR ima številne inovativne funkcije, kot so daljinsko nastavljive lopatice rotorja, nastavitev mlatilnega bobna, tehnologija dynamic feed roll in najnovejši patentirani super široki trosilni sistem opti-spread plus.

Za konec

Na prireditvi je ITRO prikazal tudi New Hollandovo rumeno linijo, kjer se kombajni, tako žitni kot silažni, glavna atrakcija. Z njimi dopolnjuje svojo uspešno traktorsko ponudbo.

CX 6.80 ima 230 kW (313 KM) maksimalne moči. Mlatilni boben ima 606 mm premera, zalogovnik za požeto zrnje pa 9400 litrov prostornine. Težak je 13,2 tone.