Neverjetno, kako daleč se sliši leva, ko zarjovi

8 kilometrov daleč se sliši glasno rjovenje.

Divje mačke so navadno samotarske, a ne levi, ti imajo radi družbo, živijo v skupinah po 10–15 živali, imenovanih krdelo. Samca prepoznamo od daleč: je velik, ponosen, z bujno grivo. Kot bi imel krono, ni čudno, da je kralj živali.Ko odrasel samec zarjove, se ga sliši osem kilometrov daleč! Za primerjavo: če kričimo ljudje, se nas sliši tristo metrov stran.Levinja potrebuje pet kilogramov mesa na dan, lev še dva več. Samice so tiste, ki skrbijo za hrano, torej so one tiste, ki večinoma lovijo, samci pa patruljirajo po območju in varujejo trop ter preganjajo nepovabljene obiskovalce.Na lov se odpravijo zvečer, najraje v skupini, lovijo do jutra, čez dan počivajo, radi ležijo na hrbtu in tace molijo v zrak. Večinoma lovijo večje živali, na primer zebre, antilope, tudi mlade slone, plen si vedno razdelijo, torej jedo vsi iz tropa, a po hierarhični lestvici: ve se, kdo je prvi na vrsti – najprej samci, potem samice, na koncu mladički – in bog ne daj, da se preskoči vrstni red. Kadar so lačni, lahko tudi kradejo hrano drugim mesojedcem, na primer hijenam, leopardom, divjim psom. So pač kralji živali.Svoje ozemlje označujejo z urinom pa seveda rjovenjem, s katerim preženejo vsiljivce, te tudi preganjajo. Levi lahko tečejo s hitrostjo do 81 kilometrov na uro, a ne dolgo, saj niso tako vzdržljivi in se utrudijo. Ste vedeli, da se pri hoji s peto ne dotaknejo tal? In da so dobri plavalci?Večina levov živi v vzhodnih in južnih predelih Afrike, nekaj tudi v Indiji.V divjini levi povprečno dočakajo od 12 do 16 let, v ujetništvu, na primer živalskih vrtovih, pa do 25 let. So druge največje mačke na svetu, večji so le tigri. Povprečen lev tehta okoli 180 kilogramov, samica pa 130 kilogramov.