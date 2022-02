Neverjetno: 10-letnica je lastnica podjetja, s svojim zaslužkom se lahko čez pet let upokoji (FOTO)

Čeprav je Pixie Curtis iz Avstralije komaj osnovnošolka, ji za prihodnost, vsaj glede financ, ni treba skrbeti. Stara je komaj 10 let in že je lastnica svojega podjetja Pixie's Fidgets, ki ga je odprla ob pomoči matere Roxy Jacenko, ki dela kot oseba za stike z javnostjo, in očeta Oliverja Curtisa, ki je bankir.

Prodaja pisane igrače

Mati in hči sta maja lani uradno odprli podjetjem z igračami. V prvih 48 urah so bile pisane igrače popolnoma razprodane. Že v prvem mesecu po odprtju je je podjetje zaslužilo 200.000 avstralskih dolarjev, kar je okoli 124.000 evrov. Poleg tega je mati ustvarila še blagovno znamko lasnih dodatkov, imenovano Pixie's Bows. Obe podjetji pripadata Pixie's Pixsu, ki prodaja vse vrste otroških igrač, oblačil in drugih potrebščin, ki jih je odobrila Pixie.

Za otroke vse

Roxy pravi, da je vse to storila zato, da bi se hči lahko upokojila pri 15 letih, če bi hotela. Vendar je opozorila, da je to malo verjetno, ker ima »Pixie v sebi močan podjetniški nagon«. Kot poroča britanski The Sun, je Roxy sama uspešna podjetnica, ki se je leta 2012 poročila z Oliverjem. Poleg Pixie imata še sina Hunterja (6), družina pa živi v štirimilijonski vili v Sydneyju. Bogastvo in luksuzno življenje z veseljem prikazujejo na spletnih omrežjih.

Pixie je pred kratkim na instagramu pokazala nove čevlje s petami, čemur so sledili številni komentarji, da je za to premlada. Pokazala je tudi akrilne nohte, pa luksuzne avtomobile, ki ji jih je kupila mati. »Glede na število smrtnih žrtev na naših cestah mi je njihova varnost v prometu zelo pomembna, zato bom storila vse, tudi če to pomeni nakup avtomobila z dodatno varnostno opremo,« pravi mati.