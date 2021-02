Nevarnost kar zaklenemo

Pri približno 15 mesecih začne otroke neznansko zanimati vse, kar se da zavrteti in pritisniti, zato so nevarni štedilniki, pečice in tuš kabine.

Poskrbimo, da je na višini metra od tal čim manj malenkosti, ki bi jih lahko potegnil na tla.

Ko se malčki začno plaziti po stanovanju, še bolj pa, ko shodijo, se večini staršev nekoč varna domača oaza zazdi polna pasti in nevarnosti, ki na njihove otroke prežijo na vsakem koraku. Do neke mere imajo prav, res je veliko reči, ki lahko zvedave malčke prestrašijo ali celo poškodujejo, a to ne pomeni, da je treba vse pohištvo zaviti v vato in mehko peno.Tuji strokovnjaki, predvsem pediatri, so si enotni, da je pri zaščiti stanovanja najbolje poslušati razum in zdravo pamet, ne na vrat na nos nakupiti vsega, kar se oglašuje kot zaščita za otroka. »Nemogoče je vse vogale oviti v nekaj mehkega, stopnice zaščititi z vratci in predale ter vrata omar pritrditi, da jih otroci ne bodo mogli odpreti. Osredotočimo se raje na prostore, v katerih se bo otrok najpogosteje zadrževal, denimo dnevno sobo, jedilnico in otroško sobo, in prilagodimo tiste, za druge pa poskrbimo, da bodo vrata, ko se bo plazil naokoli, trdno zaprta,« svetuje profesorica pediatrije na ameriški univerzi Northwestern, ki dodaja, da ima zaščita stanovanja še eno pomembno vlogo: »Če boste vedeli, da je otrok v nekem prostoru varen in se lahko po mili volji plazi naokoli, vam ne bo treba oprezati za njim, lažje se boste posvetili opravilom, in še pomembnejše, ne bo vam treba ves čas vpiti besede 'ne'.«Sheenanova svetuje, da ne čakamo na trenutek, ko se bo otrok začel kobacati, da bi prostore zaščitili, najbolje je to storiti, še preden pride na svet, ko imajo starši več časa. Poskrbimo, da je na višini metra od tal čim manj malenkosti, ki bi jih otrok lahko potegnil na tla, še posebno to velja za lomljive in težje reči ter elektroniko in kable. Smiselno je z nečim mehkim, denimo peno, zaščititi ostre robove in vogale klubskih mizic, nočnih omaric in drugih nižjih kosov pohištva, vtičnice zamenjati s tistimi, ki imajo posebno varovalo, ki otroku preprečuje, da bi vanje kaj vtaknil, posebno pozornost pa je treba posvetiti takšnim in drugačnim gumbom in tipkam.»Pri približno 15 mesecih začne otroke neznansko zanimati vse, kar se da zavrteti, pritisniti in podobno, zato so nevarni starejši štedilniki, nizke pečice in tuš kabine. Če denimo nenadzorovano v kabini za prhanje odpre pipo z vročo vodo, se lahko hudo opeče, zato poskrbimo, da temperaturo vode v grelniku znižamo na 50 stopinj Celzija,« svetuje Shennanova in v isti sapi doda, da je kopalnico, če so v stanovanju mali otroci, najbolje kar zakleniti. Kopalniške omarice so namreč polne stekleničk, ki jih lahko razbije, vsebino kakšne, ki je ni težko odpreti, pa pogoltne.Ker jih privlači voda, se mnogi, ko jih nihče ne opazuje, igrajo v straniščni školjki, kar je ne le nehigienično, če se vanjo prevrnejo z glavo naprej, se lahko utopijo.V vsakem primeru pred otroki zaklenemo tudi shrambo, kjer je nevarnosti v obliki čistil, steklenih kozarcev in steklenic na pretek, tudi v kuhinjo je bolje, da jih ne spuščamo brez nadzora, glede drugih prostorov naj vsak sam presodi, kje bo njegov malček varen, tudi če bo za trenutek ostal sam, s katerimi pa je bolje še malce počakati.