Neustavljivi čar Ljubljane: po presoji turistične industrije je eno najlepših mest

Ljubljana je najlepše mesto na svetu. Čeprav morda kak domačin ob tem dvomljivo prhne, sploh kadar ne najde parkirnega mesta ali se mora za mizo v baru boriti z gručami turistov. A za slednji težavi je sokriv prav neustavljivi čar Ljubljane, ki je že skoraj nujni postanek na turističnih itinerarjih. Očitno več kot upravičeno, vsaj če sodimo po naboru odličij turistične industrije, ki ji je zdaj namenila še dve novi. Vodilni potovalni spletni portal European Best Destinations, ki je posvečen promociji kulture in turizma v Evropi, je Ljubljano ovenčal z lento najboljšega evropskega mesta za krajše oddihe. Po izboru več kot 150.000 popotnikov, ki svet najraje odkrivajo z jeklenimi konjički, pa se je Ljubljana umestila na četrto mesto najbolj slikovitih destinacij sveta.

Ljubljana je že lani zasedla prestol kot najboljša evropska destinacija leta 2022, še leto prej pa je dobila naziv najboljše zelene prestolnice v Evropi, zaradi česar prvega moža organizacije European Best Destinations Maximiliena Lejeuna ni prav nič presenetilo, da je najbolj zableščala v deseterici najboljših evropskih destinacij za mestni oddih. Družbo ji v tej elitni skupini delajo še København, Lizbona, Riga, Firence, Pariz, Malaga, Madrid, San Sebastian in Dunaj. »Je trendovska, a varna destinacija, kjer se vsak počuti dobrodošlega,« je dejal Lejeune, ki je pozabil dodati izjemno slikovitost naše prestolnice. A so to pridali izsledki raziskave revije Discover Cars, po kateri Ljubljana le za las zaostaja za Bratislavo, domom Božička (finskim Rovaniemijem) in prestolnico Sejšelov Victorio. Pri reviji so izpostavili izjemne razglede na obdajajoče gore, sploh z Ljubljanskega gradu, prepletanje najrazličnejših arhitekturnih slogov in utrip v mestnem jedru.