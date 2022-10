Nerealni podatki: poraba osebnih avtomobilov je daleč od oglaševane

Razlika med tovarniško navedeno in dejansko porabo goriva pri osebnih avtomobilih je vedno večja. Tako ugotavlja Mednarodni institut za potrošniške raziskave (MIPOR), ki opozarja, da je lahko pri najbolj pogostih avtomobilih z dizelskim motorjem tudi za 25 odstotkov razlike, pri čemer je največja pri novejših, medtem ko so starejši avtomobili precej bolj »resnicoljubni«, so sporočili z Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).

Kaj je MIPOR? MIPOR je leta 1993 skupaj z britansko potrošniško organizacijo Consumer Association ustanovila Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS). MIPOR je raziskovalna organizacija, ki se ukvarja s politiko varstva potrošnikov, s primerjalnim ocenjevanjem kakovosti izdelkov in storitev, z informacijsko dejavnostjo v podporo zastopanju, svetovanju, informiranju in izobraževanju potrošnikov.

Ocenjevalci MIPOR so v izračun zajeli po 50 v Sloveniji največkrat registriranih avtomobilov z bencinskim in dizelskim motorjem, da bi ugotovili, kakšna je razlika med homologirano (označeno v katalogu in salonu) ter dejansko porabo goriva, ki so jo potrošniki izmerili v vsakdanjem življenju. Ugotovili so, da se je v primerjavi s podobno analizo, opravljeno pred poltretjim letom, razkorak povečal: avtomobili so novejši, razlika v porabi goriva med označeno in dejansko pa je v povprečju vse višja, so sporočili z ZPS.

Dodatni stroški pri dizlih

Boštjana Okorna z ZPS je to neprijetno presenetilo, saj je v letu 2021 začel veljati nov standard merjenja homologacijske porabe goriva WLTP: »A v resnici pokaže zgolj na dejstvo, kako dolgotrajen je proces od sprejetja določenega okoljskega standarda do njegovega opaznega učinka na trgu.«

MIPOR ugotavlja, da so razlike pri oglaševani in dejanski porabi večje pri dizlih. FOTO: Getty Images

Avtomobili z dizelskim motorjem, pri katerih je bila razlika med označeno in dejansko porabo goriva največja, v Sloveniji predstavljajo nekaj manj kot 51 odstotkov voznega parka. »Presežni strošek pri teh avtomobilih doseže tudi več kot 700 evrov, če z njimi na leto prevozite 20.000 kilometrov. V petih letih to pomeni dobrih 3500 evrov dodatnega stroška, ki ga ne bi bilo, če bi avtomobilske tovarne navajale bolj realne podatke o porabi goriva,« je opozoril Okorn.

Nekoliko realnejši bencinarji

Pri bencinsko gnanih avtomobilih, ki vključno s hibridi in vozili s kombinacijo plinskega in bencinskega pogona tvorijo približno 48,5 odstotka slovenskega voznega parka, je analiza pokazala nekaj manjšo razliko med označeno in dejansko porabo goriva. V povprečju najbolj pogosti bencinarji porabijo 16,9 odstotka bencina več, kot bi ga morali glede na uradne tovarniške podatke, so ugotovili ocenjevalci.

Presežni strošek pri nekaterih dizlih doseže tudi več kot 700 evrov, če z njimi na leto prevozite 20.000 kilometrov.

Ko so ugotovljeno neskladje med tovarniškimi ter dejanskimi podatki o porabi ob prevoženih 15.000 kilometrih na leto prenesli na celotni avtomobilski trg, so izračunali, da vsako leto v zrak izpuhti za več kot 300 milijonov evrov.