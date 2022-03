Nepretenciozna finka: spoznajte Nokio G21

Nokia G21 je poleg modela G11 nova članica Nokijine družine G, ki se ponaša z ugodno ceno, vzdržljivo baterijo in spodobnimi zmogljivostmi, predvsem pa obljublja večletno podporo operacijskemu sistemu android in redne varnostne popravke.

Prestavljena kamera

V primerjavi s prejšnjo nokio G20 najprej opazimo drugačno postavitev glavne kamere, ki se je preselila iz okroglega piškota na sredini aparata v levi zgornji kot. To ni sicer nič takšnega, škoda pa je, da je hrbtna kamera izgubila ultraširokokotni objektiv, ki ga je imela nokia G20. Glavna širokokotna kamera je sicer pridobila nekaj pikslov – senzor ima 50 namesto 48 milijonov točk –, a to še ne pomeni kake velike razlike v kakovosti fotografije in videa.

Kamerski sektor se je preselil na rob, izgubil pa je ultraširokokotno lečo.

Posnetki so v ugodnih svetlobnih razmerah na splošno dobri, treba pa je upoštevati, da samodejno ostrenje ni tako hitro in zanesljivo kot pri dražjih telefonih. A za nezahtevne uporabnike bo čisto dovolj. Pa tudi nočna fotografija ni slaba. Glavni kameri pomagata globinski in makrosenzor, ki pa bi ju osebno brez zadržkov zamenjal za veliko bolj uporabno ultraširokokotno kamero, ki je na modelu G20 omogočala bolj panoramske posnetke. Prednja kamera ne dela čudežev, a za selfie je čisto dovolj.

Prenovljeni zaslon

Procesorsko nokia G21 ni ravno kaka zverina. Procesor sicer ima osem jeder, a ta niso prav hitra. Tudi pomnilnika na papirju ni tako malo – 4 GB delovnega pomnilnika in 64 GB shrambe, ki se jo da nadgraditi s spominsko kartico micro sd –, a v praksi bomo opazili kakšno zatikanje in ne prav bliskovito delovanje in odzivanje. Nekateri konkurenčni telefoni za podoben denar ponujajo že kaj več.

5050 mAh ima baterija, ki res dolgo zdrži.

So pa vsaj nekoliko nadgradili 6,5-palčni zaslon, ki zdaj omogoča 90-herčno osveževanje slike, če že niso poskrbeli za nekoliko večjo ločljivost, ki je še vedno pri 1600 krat 720 točkah. Škoda, da procesor ni malo hitrejši, saj bi imela višja frekvenca osveževanja zaslona večji učinek.

Dolgoživa baterija

Glavni adut serije G je baterija s kapaciteto 5050 mAh, kar ob varčnem procesorju dejansko zadošča tudi za tri dni dela brez polnjenja. Če ne pretiravamo, seveda. Baterija zdaj pozna tudi hitrejše polnjenje z 18 W, a kaj ko je v škatli priložen le osnovni 10-vatni napajalnik. Fino pri nokii G21 pa je možnost hkratne uporabe dveh SIM-kartic in spominske kartice.

Programske novosti

Nokijini telefoni so se doslej lahko pohvalili s skoraj nepredelanim androidom in odsotnostjo prednastavljenega programja. A tudi tu se stvari spreminjajo in nokia G21 je že tovarniško opremljena z nekaj priljubljenimi aplikacijami, kot so Spotify, Netflix, LinkedIn in ExpressVPN. Na srečo gre za zelo uporabne aplikacije, pri čemer aplikacija za pretakanje glasbe Spotify ponuja 70 milijonov skladb (za naročnike brez motečih oglasov), navidezno zasebno omrežje ExpressVPN pa lahko 30 dni uporabljamo brezplačno.

Nokia obljublja dve leti nadgradenj androida in tri leta varnostnih popravkov.

Za nokio G21 je treba v prosti prodaji odšteti 189 evrov, kar ni veliko, a kaj ko (kitajska) konkurenca za isti denar ponuja več.