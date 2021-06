Neprecenljiva moč prijaznih dejanj

Pred leti je revija New Yorker poročala o moškem, starem okrog 30 let, ki je skočil z mostu Golden Gate v San Franciscu. Med preiskavo o okoliščinah njegove smrti so v njegovem domu našli sporočilo, v katerem je zapisal: »Sprehodil se bom do mostu. Če se mi bo vsaj ena oseba med potjo nasmehnila, ne bom skočil.«En nasmeh bi mu torej lahko rešil življenje.Ta zgodba me je pretresla. In žal ni edina. Nekoč sem poznala fanta, ki je sošolcem povedal, da se namerava ubiti. Nihče ga ni jemal resno, toda še isti večer se je obesil. Star je bil komaj 13 let. In še leta zatem sem se spraševala, zakaj mu ni nihče priskočil na pomoč.