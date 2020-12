Neobičajni, a preprosti triki za dišeč dom

Prijetno dišeč dom je želja domala vsakega. Da bi tudi v vašem prevladovala prijetna aroma, vam ni treba posegati po različnih dišavah in osvežilcih zraka. Do cilja si lahko pomagate s preprostimi, uporabnimi in predvsem učinkovitimi načini. Sledeči vas ne bodo razočarali. Osvežite koš za odpadke Koš, v katerega odlagate odpadke, se hitro navzame neprijetnega vonja, zato ga je treba redno čistiti, za dodatno svežino poskrbite s časopisnim papirjem, ki ga položite na njegovo dno. Ta bo vpil neprijetne vonjave, za večji učinek pa nanj nakapljajte nekaj kapljic eteričnega olja po vašem okusu. Pomivalni stroj osvežite z alkoholnim kisom Če vas iz pomivalnega stroja pozdravlja neprijeten vonj, ga preženite z alkoholnim kisom: z njim napolnite skodelico in jo postavite na zgornjo rešetko stroja ter poženite praznega. Nevtraliziral bo vonjave, ki vam niso v ponos in poskrbel za lepše dišeč dom. Kuhinjsko korito osvežite z limono Tudi kuhinjsko korito je lahko vir zadrege, ki jo odpravite tako, da njeno površino zdrgnete s polovico limone. Svežina, ki vas bo pozdravila iz nje, vas zagotovo ne bo razočarala. Aktivno oglje osveži vse kotičke V bombažne vrečke ali odslužene nogavice nasujte aktivno oglje ter tako pripravljene osvežice položite v omare s čevlji, v predale, v telovadne torbe in podobno. Oglje bo vpilo vonjave in premagalo smrad. Izkoristite vročo paro V posodico stresite zelišča, začimbe, olupke jabolk ali citrusov, prelijte jih z vodo in vsebino zavrite. Med vretjem se bo sproščala aroma, ki bo osvežila vse prostore. Osvežite oblazinjeno pohištvo V plastenko z razpršilom nalijte vodko in z njo poškropite oblazinjeno pohištvo, ki se ne more pohvaliti s svežim vonjem. Vodka je naravni dezodorant in bo nevtralizirala vse neprijetne vonjave, posledično bo iz doma izginil vonj po zatohlem.