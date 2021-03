Neobičajna, a učinkovita čistila

Nekatera živila, ki jih imate v hladilniku ali shrambi, so uporabna tudi kot čistila. Poglejte, katera in kako vam lahko pomagajo. Kečap za lepo posodo Priljubljena paradižnikova omaka je učinkovita pri odstranjevanju madežev z bakrene posode. Malo kečapa iztisnite na bombažno krpo in z njo zdrgnite suho posodo, nato jo splaknite in obrišite z brisačo. Sijala bo kot nova. Ovsena kaša za čiste roke Mešanica tople vode in ovsene kaše je odlično luščilo, ki hkrati s kože odstranjuje trdovratno umazanijo. Z njo preprosto natrite roke, ki so umazane z blatom, s črnilom ali z drugo umazanijo, in jih nato dobro splaknite. Riž za čiste vaze Notranjost ozke vaze najlažje očistite tako, da jo do treh četrtin napolnite z vodo, dodate dve žlici surovega riža in dobro pretresete. Oster riž bo odstranil na stenah nabrano umazanijo. Črni čaj za čisto vrtno orodje Zarjavelemu orodju sijaj povrnite s črnim čajem. Skuhajte večjo količino močnega čaja, ga pohladite in v njem nekaj ur namakajte orodje. Tako namočeno obrišite z bombažno krpo. Glicerin očisti vosek Vosek, ki je pristal na lesenih, steklenih ali plastičnih površinah, boste najlažje premagali, če boste najprej odstranili večino madeža, nanj z vato nanesli malo glicerina ter ga dobro zdrgnili. S kisom proti vodnemu kamnu Če je se okoli pip in v koritu nakopičil vodni kamen, ga namočite s kisom, počakajte nekaj minut in površine nato obrišite s suho krpo. Vodikov peroksid za tipkovnico Vatirano palčko pomočite v peroksid in previdno obrišite dele med tipkami na tipkovnici. Koruzni škrob premaguje madeže na preprogi Mastne madeže na preprogi lahko odstrani koruzni škrob. Z njim posujte madež, počakajte do pol ure, ga zdrgnite s ščetko ter posesajte.

