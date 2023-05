Nenavadna igra narave: Matkov škaf (FOTO)

Skozi vso dolgo zimo v zatrep Matkovega kota z Mrzle gore padajo številni plazovi in sneg vsakega posamičnega plazu se na dnu ostenj le kopiči in kopiči. Pod prepadnimi ostenji Mrzle gore se vsako pomlad oblikuje orjaški kup snega, visok več kot deset metrov. Potem aprila zima izgubi svojo moč: sneg se začne taliti in od vsepovsod se na plan prebijejo drobni potočki. Združijo se in prek ostenj v obliki slapov padajo v globino.

Pod steno se izoblikuje začasni slap.

Temperatura vode je višja od temperature snega. Padajoče kapljice delujejo kot topilo in zbiti sneg se začne taliti. Oblikuje se značilna kotanja, ki z vsakim dnevom postaja vse globlja. Njeni robovi so ostro zarezani in prepadni ter jasno označujejo robove slapu. Enkrat v maju se slap končno prebije do kamnitega dna – ta pojav imenujemo škaf je predrt. V tem trenutku je škaf najvišji in hkrati najlepši. Od količine padavin v zimskem času je odvisna njegova globina, lahko doseže tudi 20 metrov. No, letos pa snega ni bilo kaj dosti, zato škaf ne bo tako globok.

Njegova globina lahko doseže tudi 20 metrov.

Da bi si ogledali to naravno znamenitost, moramo v Zgornjo Savinjsko dolino do Matkovega kota. Z avtom z gorenjskega konca pridemo prek Jezerskega in Pavličevega sedla, s štajerskega konca pa ob Savinji navzgor mimo Logarske doline. Matkov kot že na prvi pogled deluje prelestno divje. Drugačen. V nasprotju z urejenimi travniki, planinskimi kočami, cestami in potmi Logarske doline je dno te doline orjaško prodišče hudournika, ki se napaja z vodami, ki pritečejo z gora. Starodavne kmetije so zato postavljene na južnih pobočjih visoko nad dolino. To velja tudi za Matkovo kmetijo, po kateri je dolina dobila ime.

Maja se slap končno prebije do kamnitega dna.

Vozilo moramo zaradi neprehodnosti pustiti že na začetku doline. Že od tam se vidi tudi naš cilj: orjaško snežišče v zatrepu doline. Sledimo markacijam, ki nas vodijo proti Mrzli gori. Pot se zlagoma vzpenja in na njej moramo prečiti številne plazove snega, ki so se spustili prav do dna doline. Na koncu doline se dvignemo nad snežno mejo in pot se strmo vzpne.

Na robu škafa

Prekrita je s snegom in čelada, dereze in cepin so priporočljiva oprema. Po dveh urah vzpona se na višini 1400 metrov tik pod orjaškim žlebom povzpnemo do Matkovega škafa. Prek previsne stene prši slap, pod njim v orjaški kopici snega zeva orjaška prepadna luknja skozi celotno snežišče do kamnite podlage čisto na dnu.