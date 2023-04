Nemško-kitajska naveza se obrestuje: to je Xiaomi 13 pro (FOTO)

Kitajski Xiaomi je nedavno na evropski trg poslal premijsko serijo xiaomi 13, ki jo odlikujejo odlične kamere, krasen zaslon, močna baterija, lep dizajn in zmogljiv procesor. Zdaj je v vedno mastne roke pisca, ki blefira, da nekaj ve o telefonih, priletel najbolje opremljeni model iz serije xiaomi 13 pro, za katerega je treba v prosti prodaji odšteti 1299 evrov (različica 8 + 256 GB). Ni malo, a tukaj ne gre za telefon, ki bi sprejemal kompromise.

Xiaomi 13 pro ima odličen zaslon.

Xiaomi po novem pri razvoju kamer sodeluje s slovito nemško Leico, ki je nekoč še kako uspešno sodelovala s Huaweiem. Na hrbtni strani telefona so tri kamere, pri čemer se vse tri pohvalijo z ločljivostjo 50 milijonov slikovnih točk in vse obvladajo samodejno ostrenje, tudi ultraširokokotna. Glavna širokokotna in telefoto kamera sta opremljeni tudi z optičnim stabilizatorjem slike, telefoto leča pa ponuja 3,2-kratno optično povečavo, poskrbi pa tudi za makrofotografijo. Za selfieje skrbi 32 MP-kamera, ki pa začuda zmore posneti le video v polni visoki ločljivosti, ne pa tudi v ultravisoki ločljivosti 4K. Vse tri hrbtne kamere znajo snemati video v ločljivosti 4K s 60 sličicami na sekundo, glavna pa posname tudi 8K-video.

Super slike

Fotografije, narejene s trojico hrbtnih kamer, so na kratko povedano odlične. Že ob prvem zagonu kamerske aplikacije nas telefon pobara, ali bi slikali v Leicinem avtentičnem ali živahnem barvnem načinu, pri čemer je avtentični nedvomno boljša izbira, saj so slike manj procesirane. Šumov ni, ostrina je vrhunska, barve in kontrasti odlični.

50 MP imajo prav vse kamere na hrbtni strani.

Fotografije se shranjujejo v ločljivosti 12,5 MP, lahko pa slikamo tudi v polnem 50 MP-načinu, a prednost tega morda opazimo le pri glavni širokokotni kameri. Tudi video je odličen, kakor človek pričakuje od telefona visokega cenovnega razreda.

Tako kot v osnovnem modelu xiaomi 13 tudi v proju za super gladko delovanje sistema in aplikacij skrbi trenutno najhitrejši procesor za androidne telefone Qualcommov snapdragon 8 gen 2, sliko pa si ogledujemo na velikem in krasnem 17-centimetrskem amoled zaslonu s QHD ločljivostjo 1440 x 3200 pik in prilagodljivim 120-herčnim osveževanjem slike. Svetilnost je odlična, tako da se ni treba bati, ali se bo kaj videlo na močnem soncu. S tako močnim telefonom je večletna uporaba zagotovljena, poleg tega bodo kupci xiaomija 13 pro deležni do tri generacije nadgradenj operacijskega sistema in pet let rednih varnostnih posodobitev.

Močna baterija

Tudi baterija ni od muh. S kapaciteto 4800 mAh in z zmogljivim in hkrati varčnim procesorjem brez težav zdrži ves dan in še kaj več. Seveda, če bomo nažigali najzahtevnejše igre in snemali videe, se bo izpraznila neprimerno prej, priložen pa je kar 120-vatni napajalnik, ki baterijo v 15 minutah napolni na dobrih 80 odstotkov.

Telefoto kamera deluje tudi kot supermakro kamera.

Kar se tiče oblike, je telefon videti zelo lepo, nekoliko zmoti le izboklina na hrbtni strani, ki precej očitno izstopa iz ohišja. A nekako je bilo treba v sicer tanek telefon spraviti nabor tako zmogljivih kamer. No, zelo verjetno ga bo vsakdo vtaknil v kak zaščitni ovitek, s katerim bo izboklina postala manj očitna. Drugače pa je xiaomi 13 pro silno eleganten, še posebno mu zelo pristaja tisti napis Leica na zadnji strani.

Izboklina na hrbtnem delu je precej očitna.