Nekateri ne zmorejo brez njega, saj je pravi hišni pomočnik

Od vesolja do sesalnika

Po končani nalogi se odpravi do postaje, kjer se izprazni.

Učinkovito sesanje

Posesa tudi pod sedežno garnituro in omarami, če so na nogicah.

Enostavna uporaba

Roombo lahko prek mreže na delo pošljemo od koder koli.

Ni ravno poceni

Roomba i3+ zna sama izprazniti posodo s smetmi.

Priznam, do robotskih sesalnikov za prah nisem gojil nekih posebnih čustev. V bistvu sem bil bolj skeptičen kot kaj drugega. A tale iRobotova roomba mi je pokazala, da znajo biti še kako praktični – tudi če nimaš psa, ki za seboj pušča dlako. Se vidi, da imajo pri iRobotu že kar nekaj izkušenj.Družbo so leta 1990 ustanovili trije nekdanji člani laboratorija za umetno inteligenco slovitega Tehnološkega inštituta Massachusettsa (M. I. T.), da bi se ukvarjali z razvojem vojaških robotov in robotov za raziskovanje vesolja. Vmes so začeli razvijati robotke oziroma gospodinjske aparate za vsakodnevno rabo. Prvi robotski sesalnik za prah z imenom roomba je luč sveta ugledal leta 2002.In kaj imajo raziskovalni roboti skupnega s sesalniki za prah? Na prvi pogled ne prav dosti, a oboji se znajo učiti. Pri robotskem sesalniku je tovrstna umetna inteligenca precej osnovna, a vseeno je zanimivo gledati, kako se robotek premika po sobi in dela red pod omarami in sedežno garnituro (pohištvo mora biti dvignjeno od tal več kot 9,2 cm, kar pri standardnih 10-centimetrskih nogicah ni noben problem), spoznava prostor okoli kuhinjskega otoka, manevrira pod mizo in išče pot okoli nog stolov. In dejansko mu vse to odlično uspeva. Roomba si tako zapomni, kje je končala delo, če je vmes morala na polnjenje baterije ali praznjenje rezervoarja.Bil sem pozitivno presenečen nad roombino učinkovitostjo. Doma sicer nimamo psa in imamo prezračevanje z rekuperacijo, kar pomeni filtriran zrak, a smeti ne manjka.Roomba se je prevažala po dnevnem prostoru in pobirala drobtine, drobne koščke tkanine in seveda lase. Ko je končala delo, se je odpravila do polnilne postaje, kjer se je priklopila na elektriko, polnilna postaja pa je hrupno v nekaj sekundah izpraznila roombino posodo za smeti. Pri iRobotu zatrjujejo, da naj bi bila vrečka za prah dovolj velika za trideset roombinih sesalnih ciklov, kar sploh ni slabo. Priznati pa je treba, da je malce glasna.Roombo lahko upravljamo s pritiskom na trojico tipk ali prek mobilne aplikacije iRobot.Z njeno pomočjo se robotski sesalnik poveže v domače brezžično omrežje wifi, ko pa se registriramo v oblak, ga lahko upravljamo dobesedno od koder koli in kadar koli, za kar potrebujemo le dostop do interneta. Roombo lahko pošljemo sesat, izpraznit posodo ali napolnit baterijo, lahko spreminjamo osnovne nastavitve sesanja in pregledamo, koliko kvadratnih metrov je že obdelala, seveda pa lahko pripravimo tedenski urnik čiščenja.Roomba že od nekdaj ni bila med cenejšimi robotskimi sesalniki in tudi roomba i3+ ni izjema. V ceno 700 evrov je sicer všteta tudi velika »bazna« postaja.Za uporabnike zunaj Slovenije deluje v sodelovanju z Googlovim pomočnikom ali Amazonovo Alexo: dovolj je le, da telefonu govorno ukažemo, naj gre roomba posesat, in že se veselo odpravi na delo. Baterija naj bi zdržala 90 minut, do konca pa se napolni v treh urah. Konkurenca je večinoma cenejša, a ne zna sama izprazniti posode za prah.