Nekaj nasvetov za na pot z avtom

Mobilna aplikacija AMZS je precej koristna stvar. FOTO: Staš Ivanc

Pripravljeni

Policisti na mejah bodo imeli polne roke dela. FOTO: Jože Suhadolnik

Več papirologije

Mobilna aplikacija AMZS postreže s koristnimi informacijami in opozarja na razmere na cesti.

Preverimo stanje na cestah

Pri potovanjih na Hrvaško je zelo priporočljiva prijava na Enter Croatia.

Da bodo počitnice resnično brezskrbne, se je treba nanje pripraviti, opozarjajo pri Avto-moto zvezi Slovenije: načrtujemo pot, preverjamo aktualne informacije o protikoronskih ukrepih in pogojih za vstop v državo, v katero potujemo, ter stanje na cestah.Pri potovanjih na Hrvaško je tako zelo priporočljiva uporaba aplikacije na https://entercroatia.mup.hr/. Na pot se odpravimo le s tehnično brezhibnim vozilom in pravilno naloženo prtljago. Zelo pomembno je, kdaj bomo odrinili. Gneči se lahko izognemo z izbiro manj obremenjenih cest in mejnih prehodov. Vozniki naj bodo spočiti, vsi potniki pa se morajo zavedati, da bo potovanje zaradi morebitnih zastojev trajalo dlje, zato je priporočljivo imeti s sabo dovolj vode in tudi kakšen prigrizek.Običajnim razlogom za povečan promet na naših cestah in mejnih prehodih v poletnih mesecih, kot so večje število turistov in cestna delovišča, so se že lani pridružile kontrole na mejnih prehodih v povezavi s covidom-19. Pred odhodom na izbrano počitniško destinacijo je zato še pomembnejše, da za državo, v katero potujemo, preverimo aktualne potovalne informacije.»V AMZS v sodelovanju z evropskimi partnerskimi avtomobilskimi klubi in mednarodno avtomobilistično zvezo FIA (Regija I) zbiramo potovalne informacije in ukrepe, ki jih posamezne evropske države sprejemajo za preprečevanje širjenja epidemije novega koronavirusa, ter jih objavljamo na spletni strani amzs.si – podstran Na poti, rubrika Potovalne informacije po evropskih državah,« pojasniiz informacijskega centra AMZS in dodaja, da je pred odhodom v tujo državo priporočljivo preveriti še aktualna priporočila ministrstva za zunanje zadeve in spletne strani veleposlaništev ter drugih pristojnih institucij.»Zaradi epidemije covida-19 še vedno ostaja poostren nadzor potnikov na mejnih prehodih. Več kot v preteklosti je zdaj papirologije, saj številne države – poleg potrdil o cepljenju, prebolevnosti ali negativnem izvidu testa – zahtevajo tudi registracijo prek spletnih obrazcev. Na to naj se potniki pripravijo pred odhodom na pot in s tem pripomorejo k vsaj malce krajšim postopkom ob kontroli na meji,« svetuje Zupančič. »Svetujemo še, naj bodo tisti, ki potujejo v tujino, pozorni tudi pri vračanju v Slovenijo oziroma da ob prihodu v domovino izpolnjujejo vse pogoje, ki se marsikdaj zelo hitro spreminjajo.«Zupančič še svetuje, da odrinejo dovolj zgodaj, saj s tem zmanjšajo verjetnost, da se bodo na cesti ali mejnem prehodu znašli v zastoju. Če pa že, so jutranje temperature prijaznejše za čakanje v koloni. S sabo naj imajo dovolj vode oziroma brezalkoholne pijače in tudi kakšen prigrizek, ki pride prav, če zastoji trajajo dlje časa.Poleg spletne strani AMZS, na kateri vozniki v rubriki Na poti najdejo tudi številne druge koristne informacije in nasvete za potovanje, kot so razdalje med kraji po Evropi, cestnine in drugi stroški, cene goriv, omejitve hitrosti in razmere oziroma prevoznost alpskih prelazov, je koristen vir prometnih informacij brezplačna mobilna aplikacija AMZS, ki je zabeležila že več kot 430.000 prenosov. Z njo dobijo vozniki in voznice na vprašanje Kaj se dogaja na moji poti? ažurne, točne, jasne in dostopne prometne informacije, lahko pa spremljajo tudi cene goriv.»Pri nas se cene goriv med ponudniki in lokacijami sicer le minimalno razlikujejo, v drugih državah, tudi na Hrvaškem, pa je lahko cena ponudnika na določeni lokaciji tudi za do 20 odstotkov višja, kot je povprečna cena goriva v državi,« razloži Matic Zupančič.