Ne zavrzite prehitro starih brisač in posteljine

Z malo domišljije in ročnih spretnosti lahko iz odslužene posteljnine ustvarimo marsikaj.

Preproga

Copati

Stare brisače uporabimo za brisanje prahu, lahko pa jih spremenimo tudi v copate.

Okrasna blazina

Slinček

Ne mečite jih proč, iz njih raje spletite preprogo. FOTO: Youtube

V skrbi za okolje je pomembno, da pridelamo čim manj odpadkov. V stanovanju se najde veliko reči, ki jih pogosto brez pomisleka zavržemo, čeprav lahko iz njih izdelamo uporabne reči in jim podarimo drugo življenje. Ene najbolj vsestransko uporabnih reči so denimo brisače, posteljnina in kuhinjske krpe iz blaga.Že naše babice so jih, ko so se raztrgale ali tako zelo umazale, da jim ni bilo več pomoči, razrezale in uporabile za pomivanje tal ali brisanje prahu, kar mnogi počno še danes, z malo domišljije in ročnih spretnosti pa lahko iz njih ustvarimo še veliko drugega.Stare brisače po dolgem narežemo na približno dva centimetra debele trakove in jih po tri in tri spletemo v kite, te pa s konci zašijemo skupaj v eno dolgo kito. Zdaj začnemo zvijati v polža, previdno in počasi. Če želimo večjo preprogo, bo potrebnih več brisač in več kit, za manjšo manj. Na koncu zadnji del prišijemo in naredimo še nekaj šivov na vseh koncih preproge, da ne bi prehitro razpadla.Na tršo plastično vrečo ali plahto (ne sme biti tako trdna ali debela, da se je ne bi dalo upogibati) z alkoholnim flomastrom obrišemo natikač ali copat. Pravokotno nanj nato približno sedem centimetrov od zgornjega roba z ravnilom narišemo ravno črto, ki naj bo na vsaki strani od roba stopala dolga približno deset centimetrov. Enako storimo 14 centimetrov od zgornjega roba podplata, nato pa vse skupaj izrežemo in z vročim lepilom prilepimo na staro brisačo.Vse nato izrežemo, a ne povsem po robu, saj bo treba brisačo zapogniti čez plastiko, zato režemo približno centimeter ali dva naokoli. Robove zapognemo in prilepimo, nato pa model obrnemo in vse ponovimo na novem delu brisače, da bo plastika z obeh strani polepljena s frotirjem. Zdaj je treba le še skleniti trakova in ju zlepiti skupaj. Najbolje, da za to stopalo položimo na podplat in trakova sklenemo nad nartom tako tesno ali ohlapno, kot želimo. Na enak način nato izdelamo še drug copat.Na prevleki za odejo, ki bi jo sicer zavrgli, narišemo dve enaki obliki po želji, to je lahko zvezda, srce, kaktus, smrečica, ali preprost krog. Uporabimo lahko tudi prevleko za blazino ali rjuho. Obe obliki nato izrežemo in robove zašijemo. Pustimo le manjšo odprtino skozi katero natlačimo polnilo. Ko je blazina dovolj debela, zašijemo do konca.Slinčki so bili nekoč skoraj izključno iz frotirja, materiala, iz katerega so tudi brisače. Izberemo odsluženo brisačo ter nanjo narišemo obliko slinčka. Običajno je to polkrog, a lahko je, kar vam pride na misel, od polovice zvezde, lista, kvadrata in še kaj.Obliko izrežemo ter okoli in okoli našijemo okrasni trak, da se robovi ne bodo parali. Na vsako stran zgornjega roba, torej tistega, ki ga bo imel otrok pri vratu, prišijemo še približno 15 centimetrov taistega traku in slinček je nared.