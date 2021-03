Orhideje so lepe in zapeljive cvetlice, žal pa se pogosto zgodi, da po tem, ko odcvetijo, nočejo in nočejo tvoriti novih popkov. Ne glede na to, kako močno se trudite, da bi ponovno zacvetele, trud ni poplačan. Obožujejo zeleni čaj Na srečo obstaja preprost nasvet, da boste lažje dosegli svoj cilj. In ta se glasi: orhideje ne zalivajte z vodo, temveč z zelenim čajem. Ni treba, da ga kuhate posebej zanjo, če sami pijete nesladkanega, požirek namenite vaši lončnici. Vendar pozor: ne pretiravajte s količino in pazite, da čaj ne bo premočan. Dve žlički ob zalivanju bosta povsem dovolj. Čaj lahko zlijete neposredno v substrat, še bolje pa bo, če ga boste dodali vodi, s katero zalivate rastlino. Tudi za druge rastline Tehnika se obnese tudi pri drugih lončnicah, ki uspevajo v bolj kislem okolju. Če boste ob tem upoštevali še druga osnovna pravila vzgoje orhideje, bo ta v kratkem času nedvomno tvorila nastavke za čudovite cvetove.

