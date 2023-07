Ne trkajte po lubenici, obstaja boljši način, da preverite, ali je zrela: to je ključno

Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste izbrali največjo in najbolj zeleno lubenico, a je, ko ste prišli domov ter jo razrezali, sledilo razočaranje? Marsikdo misli, da bo zrelo in sočno lubenico lahko izbral samo s tem, da po njej potrka in preveri, kako »poje«, a pot do sočnega sadeža ni tako preprosta. Pravzaprav veliko ljudi ne ve, kako izbrati popolno lubenico. Naj vam bodo spodnji nasveti, ki so jih zbrali na portalu Espreso, v pomoč.

Madeži

Vseeno je, ali ima lubenica bele ali rumene lise. Raje preverite, ali ima na dnu rumeni madež, ki je nastal, ker je ležala na tleh. Če je ta svetlejše barve ali bel, pomeni, da lubenica ni dovolj zrela in da je bila obrana prezgodaj. Idealna barva madeža je temno rumena.

Oblika

Strokovnjaki pravijo, da so lubenice s simetrično obliko okusnejše. Namreč zaradi premalo sonca ali vode lahko nastanejo izbokline in vdolbine, kar vpliva na sočnost. Če je ovalne oblike, pomeni, da je polna vode.

Brazgotine

Zrela lubenica je večinoma temno zelene barve, dober znak pa je tudi, če ima na sebi velike »brazgotine«. Te naj bi bile dokaz, da so čebele vplivale na njeno opraševanje. Več kot je brazgotin, več čebel jo je oprašila, s tem pa tudi plod, zato bo lubenica slajša.

Barva

Zrele lubenice so mat zelene barve. Medtem ko tiste ki se bleščijo, verjetno niso dovolj zrele.