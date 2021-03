Ne sadite še krompirja – tla so zelo hladna

Zakaj je temperatura tal tako pomembna? Ker lahko mraz povzroči propad prvih klic, ki so najbolj vitalne in rodovitne, že v zemlji. Zapomnimo si, da s prehitevanjem ne bomo dobili zgodnejšega pridelka, nasprotno. Prezgodaj posajeni krompir bo pozneje zelo dovzeten za bolezni. Pokrivanje grede s kopreno po sajenju v premrzla tla teh ne bo ogrelo. Prekrivka je smiselna le, ko gomolje sadimo v tla, ogreta vsaj na 8 °C, ker bo pomagala omiliti padec njihove temperature, če bi pozneje aprila prišlo do močnejših ohladitev.