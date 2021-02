Ne pozabimo na računalnik

Dovolj bo mehka, suha krpa, najbolje iz mikrofibre. FOTO: Getty Images

Prah deluje kot izolator in računalnik bo zato za hlajenje potreboval vedno več moči. FOTO: Andrey Deryabin/Getty Images

Najpomembneje je, da se v ventilatorju ne nabira prah.

Monitor čistimo z mehko in suho krpo, trdovratnejše madeže z mešanico destilirane vode in destiliranega kisa.

Uporabljamo ga vsak dan in težko si predstavljamo življenje brez njega, a nanj kljub temu radi pozabimo pri čiščenju. Govorimo o računalniku. Da bi mu zagotovili optimalno delovanje ter čim daljšo življenjsko dobo, je treba z njega redno brisati prah, še posebno iz rež, s pomočjo katerih se naprava hladi. Ko se začne računalnik pregrevati, je namreč le še vprašanje časa, kdaj bo za vedno ugasnil.Čiščenja teh rež se je najbolje lotiti s sesalnikom, ki naj ne bo na največji moči, saj bo ta vase potegnil tudi prah, ki se je nabral globlje v napravi. Tam prah deluje kot izolator in zvišuje temperaturo komponent, zato bo računalnik vedno pogosteje vklapljal ventilator, da bi se ohladil. To se ne bo zgodilo in počasi, a zagotovo se bo naprava iztrošila.Seveda ventilatorja ni treba sesati vsak teden, na nekaj mesecev pa je vsekakor priporočljivo. Poleg tega pazimo, da je čim manj prašna njegova okolica, v bližini ne kadimo, dobro je tudi, da je soba, v kateri imamo računalnik, nekoliko hladnejša, prenosnikov ne postavljamo na blazine ali odeje. Da bi se lahko računalnik dobro in s čim manj napora hladil, poskrbimo, da je okoli njega čim več prostora, še posebno pazimo, da s predmeti ne blokiramo rež ventilatorja.Monitor enkrat na teden čistimo z mehko in suho krpo, najbolje takšno iz mikrofibre. Čistil se raje izogibamo, razen v primeru, da so namenjena prav čiščenju računalniških monitorjev, dobiti jih je mogoče v specializiranih trgovinah. Monitor namreč ščitijo premazi, te pa lahko agresivna čistila uničijo. Če na njem opazimo madež, ki se ga ne da odstraniti s suho krpo, jo zmočimo z destilirano vodo ter dobro ožmemo, šele nato se lotimo madeža, nežno.Za tiste bolj trdovratne lahko uporabimo mešanico destilirane vode in destiliranega kisa v razmerju 1 : 1, v katero namočimo krpo in jo znova, preden se lotimo brisanja, dobro ožmemo, v nobenem primeru tekočine po njem ne škropimo, kot da bi čistili denimo okna. Najbrž ni treba posebej omenjati, da računalnik izklopimo, preden se mu približamo s kakršno koli tekočino.Lotiti se je treba tudi tipkovnice, kjer se poleg prahu hitro znajdejo tudi drobtine od dopoldanske malice. Tipkovnico obrnemo in jo po zadnji strani nežno potolčemo, da delci padejo iz nje. Obstajajo posebne čistilne gobice, ki so pravzaprav bolj podobne sluzi, s katero se tako radi igrajo otroci. Pritiskamo jo po tipkovnici in nanjo se nalepijo smeti.Miško očistimo z mehko krpo, na katero smo kanili nekaj kapljic alkohola, pazimo, da tekočina ne zaide v špranje. Pri optičnih miškah bo to dovolj, običajnim, ki imajo na spodnji strani kolesce, pa je treba očistiti še to. Če se okrog njega nabere prah, jo bo vedno težje premikati, dokler se ne bo povsem ustavila.Vsake toliko je dobro očistiti tudi ohišje predvsem prenosnega računalnika, saj na njem, ko ga prenašamo sem in tja, puščamo mastne odtise, na katere se prilepijo prašni delci in bakterije. V toplo vodo kanemo nekaj kapljic blagega tekočega mila ali detergenta za ročno pomivanje posode, vanjo pomočimo gobico, jo dobro ožmemo in z njo obrišemo ohišje, nato pa ga obrišemo še s suho krpo.