Ne pozabimo na predsobo: posvečati bi ji morali veliko pozornosti

V večini domov je predsoba prostor, ki mu ne posvečamo prav veliko pozornosti. A bi mu morali. Ne nazadnje je to prvi prostor, v katerega gostje vstopijo in prav v njem dobijo prvi vtis o nas in našem domu. Notranji oblikovalci tako pravijo, da bi morali opremljanju predsobe nameniti prav toliko pozornosti, če ne še več, kot drugim prostorom. Na prvem mestu mora biti seveda funkcionalnost, ne nazadnje v predsobi spravljamo obutev in vrhnja oblačila, pogosto še kaj. Ker tukaj večinoma odlagamo tudi ključe, denarnice in podobno, si je poleg omar priporočljivo omisliti mizico ali predalnik. Ta naj se sklada z drugim pohištvom in slogom notranje opreme v drugih prostorih, a naj kljub temu izstopa. To dosežemo z močno barvo ali poiščemo poseben model in obliko, nanjo postavimo zanimivo skledo, krožnik in podobno.

Na mizico postavimo krožnik in zanimivo vazo. FOTO: Followtheflow/Getty Images

Odveč ne bo niti vaza s cvetjem, ki je lahko suho ali sveže, ter kakšna dišeča sveča, ki bo pred prihodom gostov hitro odgnala morebitne neprijetne vonjave, ki bi jih oddajala obutev. Pozabiti ne smemo niti na ogledalo, ki bo še posebno koristilo manjšim ali ožjim predsobam, saj jih bo optično povečalo. V tem primeru se odločimo za ogledalo, ki bo zapolnilo celotno steno, lahko tudi dve, če optične povečave ne potrebujemo, pa na steno namestimo ogledalo z zanimivim okvirjem. V večjih predsobah na steno obesimo umetniško sliko ali kolaž fotografij, kot bi to storili denimo v dnevni sobi. Nepogrešljiva je manjša klop ali skrinja, kamor lahko med obuvanjem sedemo, popestrimo pa jo z okrasno blazino ali dvema, odvisno od velikosti.

Enako kot v druge prostore lahko v predsobo obesimo slike ali fotografije. FOTO: Artjafara/Getty Images

Če v predsobi prevladujejo bela, siva ali katera druga nevtralna barva, si omislimo preprogo ali tekač v močni barvi ali z zanimivim vzorcem, ki se bo podala k preostanku opreme. Ljubitelji simetrije lahko izberejo enako barvo za okrasne blazine in preprogo ter v tej barvi dodajo še kakšno malenkost, denimo svečo ali cvetje na omarici, tudi zanimiva nočna lučka se lahko krasno poda v predsobo. Enako velja za sobne rastline, če je v prostoru le dovolj naravne svetlobe in pozimi toplote. Mnogi predsob namreč ne ogrevajo, saj v njih preživimo res malo časa, rastline pa bo motil tudi hladen piš, ki jih bo pozimi dosegel vsakič, ko bomo odprli vrata. Zato izberemo čim manj občutljive sorte in jih postavimo nekoliko dlje od vhodnih vrat oziroma na najmanj prepišno lego.