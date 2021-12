Ne podarjajte živali

Zakorakali smo v veseli december – a vesel je le za ljudi, našim hišnim ljubljenčkom zadnji mesec v letu prinaša le stres. Pa ne le zaradi pirotehničnih sredstev, ki jih je kljub prepovedim vsako leto preveč, živalskim prijateljem lahko praznični december zagreni življenje na različne načine. Ne pozabimo, ljudje imamo radi vznemirjenje in novosti, živalim pa zadovoljstvo zagotavljata varnost in rutina.

Najraje imajo toplo gospodarjevo naročje. FOTO: Undefined/Getty Images

Obilna kuharija in praznična peka sta stalnici v številnih družinah, katerih člani so tudi domače živali. Te so pogosto deležne slastnih dobrot – le kdo bi se lahko uprl dobrikanju ali očarljivemu pogledu –, a lastniki jim s tem, ko z njimi delijo vsebino svojih krožnikov, delajo medvedjo uslugo. Predvsem pasja prebava se lahko na neustrezna živila odzove zelo burno, zato naj vas driske in bruhanje ob neodgovornem hranjenju ne presenetijo. In še huje, obiski veterinarskih ambulant zaradi zastrupitev med prazniki niso redki ...

Svojemu najboljšemu prijatelju lahko mirne vesti ponudite kakšen primeren priboljšek več, pisali smo tudi že o ustreznih pasjih piškotih in drugih slaščicah, ki jih lahko pripravite sami in s katerimi kužku izkažete praznično naklonjenost.

Potrebujejo svoj mir

Prijaznost je lepa vrlina, a tudi te se lahko pes ali mačka kaj hitro nasitita. Sploh če žival s pozornostjo zasipajo neznanci, torej človeški obiski, ki bi radi z njo v nekaj minutah stkali pristne prijateljske vezi in preizkusili vse trike, ki se jih lahko domislijo.

Psi so sicer izredno družabna bitja, in tudi mačke običajno nimajo nič proti roki, ki obeta crkljanje in božanje, a vsaj občasno pričakujejo mir in zasebnost v svojem kotičku (ki naj bo ustrezno odmaknjen od vira hrupa in glasne glasbe). Ljubljenčku zato ob navalu gostov omogočite umik, obiskovalce, predvsem otroške, pa zaprosite, naj se živali ne približujejo.

Omogočite jim mir in zasebnost. FOTO: Anna-av/Getty Images

Pri tem pa seveda ne pozabite, da vaš ljubljenček vendarle hrepeni po vaši pozornosti, zato kljub gostom in prazničnemu vrvežu svojemu prijatelju vsak dan namenite dragoceni čas. Sprehodi v naravi so v zimskem času, sploh če je naravo prekrila snežna odeja, naravnost čarobni, a le če kužka ustrezno zaščitimo! Nizke temperature in mokra dlaka niso mačji kašelj, zato psa s kratko dlako oziroma pasme brez podlanke zaščitite z ustrezno obleko.

Poskrbite, da je pes po prihodu domov suh, tačke očiščene soli za posipanje, kosmi ledu odstranjeni. Dnevi se decembra krajšajo, popoldanski sprehod se tako kaj hitro prelevi v večernega, zato naj bo kuža ustrezno označen s kresničko oziroma lučko.

Sovražnik številka ena je v veselem decembru za naše živalske prijatelje vsekakor pirotehnika. Pokanje in bliskanje nista zanje prav nič spektakularni, ampak šokantni, travmatični, stresni in strašljivi. Pri mnogih lahko povzročita panične napade, ki se lahko sprevržejo tudi v smrtne nesreče, denimo ko preplašeni kuža brezglavo steče čez cesto in ga povozi avtomobil. Sprehode načrtujemo v mirnejših urah, pes naj bo vedno na povodcu, njegova ovratnica pa zanesljiva.

Doma mu zagotovimo miren prostor, kar se da oddaljen oziroma izoliran od vira morebitnega hrupa, podobno pred stresom obvarujemo tudi druge hišne ljubljenčke, mačke, ptice in glodavce. Psom, ki sicer živijo v pesjakih, med prazniki omogočite bivanje v notranjih prostorih.

Pirotehnična sredstva so njihov sovražnik.

In še praznični namig: hišnih ljubljenčkov nikar ne podarjajte! Vsak posameznik se mora sam odločiti za novega sopotnika, odgovorni lastniki pa se zavedajo obveznosti, ki jo zahteva življenje z domačo živaljo.