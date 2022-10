Ne odlašajte: uporabnike facebooka opozarjajo, naj takoj aktivirajo te tri nastavitve

Od julija letos naj bi bilo po svetu kar 2,9 milijarde uporabnikov facebooka, zato je platforma uvedla dodatne varnostne nastavitve. Funkcija, imenovana Varnostni pregled, je ključna, na voljo pa je tistim, ki so prijavljeni v facebook v računalniku ali na najnovejši različici aplikacije za android ali iOS.

Varnosti pregled vam bo pomagal, da boste preverili, ali prejemate opozorila, ko se nekdo poskuša prijaviti v vaš račun iz neznanega računalnika ali mobilne naprave. Prav tako vam bo pomagal do boljšega gesla in omogočil dvostopenjsko avtentikacijo, ki ni obvezna, a je priporočljiva.

Kako do treh ključnih varnostnih nastavitev?

Za začetek se morate odpraviti na facebook in se dotakniti profilne fotografije desno v kotu.

Izberite Nastavitve in zasebnost in nato Nastavitve. Kliknite Varnost in prijava. Tukaj lahko preverite svoje pomembne varnostne nastavitve. Če je vaš račun v celoti posodobljen in zaščiten, boste preusmerjeni na zaslon z napisom »Najdena ni bila nobena težava.«

Če pa morate povečati svojo varnost, se osredotočite na tri področja. Prvi je pregled gesla, da se prepričate, ali je to dovolj močno in zapleteno.

Nato boste imeli možnost vklopa dvostopenjske avtentikacije, ki račun preveri prek besedilnega sporočila ali e-pošte.

Nazadnje vas čakajo še opozorila o prijavi, s katerimi izveste, ali se je v vaš račun prijavila neznana naprava. Če se to zgodi, lahko ukrepate ter povezavo neznane naprave prekinete in čim prej spremenite geslo.