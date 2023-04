Ne odlašajte s čiščenjem

Ne glede na to, ali gre za sprotno ali za obsežno, denimo spomladansko čiščenje, rezultati dela bodo opaznejši in lažje dosegljivi z izogibanjem nekaterim napakam. Katere so najvišja ovira do popolnih rezultatov?

Odlašanje s čiščenjem in pospravljanjem tako dolgo, da se je na koncu težko odločiti, kje začeti, je prva napaka, ki bi se ji morali izogniti. Veliko lažje je vse izvedljivo, če krpe in čistila v roke vzamete, preden nered in umazanija zavzameta vaš dom, zato je dobro upoštevati nekaj preprostih pravil.

Nekatera čistila na svetlobi izgubijo učinkovitost, zato jih hranimo v temnem prostoru.

Mokrih brisač ne puščajte na tleh kopalnice niti na robu kadi ali kabine za prhanje. Slednje po prhanju ne zapirajte povsem, da se bodo lahko površine v njej posušile. Tako boste preprečili, da bi se v kopalnici zadrževalo preveč vlage, ki bi lahko povzročila plesen in druge neprijetnosti.

Pred začetkom preberite navodila za uporabo in upoštevajte priporočeno količino. FOTO: Maridav/Getty Images

Umazane posode ne nalagajte in ne puščajte v koritu v kuhinji. Ostanki hrane, ki se na njej zasušijo, so trdovratni, hkrati so pravo gojišče bakteriji, ki se kopičijo tudi na površini korita in jih je težko temeljito odstraniti.

Naslednji dejavnik, ki otežuje čiščenje in omogoča nalaganje umazanije, je neprimerna obutev v zaprtih prostorih: čevljev, ki jih nosite zunaj, ne nosite v stanovanju. V nasprotnem se na podplate prilepljena nesnaga, čeprav nevidna, prenese na notranje površine, zato je treba tem med čiščenjem namenjati več pozornosti.

Ne mešajte čistil

Ne gre brez čistil in pripomočkov, vendar ni vseeno, kakšni so in kako jih uporabljate. Prva napaka glede čistil je ignoriranje navodil za uporabo. Preden se lotite dela, jih preberite in se prepričajte o primernosti za določene površine, o načinu nanašanja in o morebitnih opozorilih glede tveganja za zdravje. Korak ni nezanemarljiv, zlasti če imate majhne otroke in domače živali. V navodilih je zagotovo navedena priporočena količina čistila. Tudi to upoštevajte, kajti v večini primerov več ni boljše. In še: ne mešajte med seboj različnih čistil, reakcija, ki pri tem včasih nastane, lahko poškoduje površine in ogrozi vaše zdravje.

Uporaba preagresivnih čistil je še ena pogosta napaka, ki povzroči več škode kot koristi. Preden se lotite čiščenja, se prepričajte, da čistilo ni pregrobo. Niti naravna s tega vidika niso nedolžna, kis, čeprav je velik zaveznik čistoče, denimo ni dobrodošel na naravnem kamnu, lesu in na zaslonih na dotik.

Napačno shranjevanje

Nekatera čistila, denimo belila na osnovi klora ali preparati na osnovi vodikovega peroksida, na svetlobi izgubijo učinkovitost, zato morajo biti shranjena v temnem prostoru, zlasti če so v prozornih embalažah. Čistila na bazi alkohola ali acetona so lahko vnetljiva, zato jih je treba shranjevati stran od vira toplote in svetlobe.

Naj bodo na dosegu roke, a na varnem pred otroki. FOTO: Jevtic/Getty Images

Najosnovnejši napotek glede hranjenja je: čistila naj bodo pri roki. Za kopalniška poiščite prostor v kopalnici, za čistila, ki jih uporabljate v kuhinji, tam, čistila za prah in loščenje pohištva naj bodo na svoji polici in na dosegu tam, kjer vam največkrat pridejo prav.

Pripomočki naj bodo čisti

Uporaba umazanih gobic, krp, ščetk, strgal in drugih rekvizitov ne bo prinesla primernega rezultata. Nasprotno, z njih se bodo nečistoče in bakterije prenesle na površine, te pa ne bodo tako čiste, kot bi si želeli. Prav tako je pomembno, da dotrajane pripomočke pravočasno zamenjate z novimi.

Uporaba umazanih gobic, krp in ščetk ne bo prinesla primernega rezultata.

Pozor pri uporabi dezinfekcijskih robčkov. Priročni in dobrodošli so zlasti na stranišču in v kopalnici, kjer so površine izpostavljene večji količini bakterij, a z enim ne morete očistiti celotnega prostora, ampak le približno kvadratni meter površine. Robček pri večji površini postane neučinkovit in z njim bakterije samo prenašate tja, kjer jih prej morda sploh ni bilo.