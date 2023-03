Naveza Luminar-Mercedes prinaša merilnik naslednje generacije

Lidar ali laserski merilnik razdalje je eno najnaprednejših tipal, ki so ga nekoč razvijali predvsem za popolnoma samodejno vožnjo. Danes, ko se ta vedno bolj oddaljuje, pa ga proizvajalci uporabljajo tudi za asistenčne varnostne sisteme, ki vozniku predvsem pomagajo.

Med proizvajalci se vse bolj uveljavlja ameriška družba Luminar, ki svoje izdelke pripravlja za novo generacijo modelov znamke Volvo, zdaj pa je velik posel sklenila še z Mercedesom.

Z njim so sicer že prej sodelovali v manjšem obsegu, toda zdaj so se dogovorili, da bodo najnovejšo izvedbo lidarja, iris, vgrajevali v Mercedesove modele od sredine tega desetletja naprej. O številkah niso govorili, a naj bi šlo za večmilijardni posel. Iris bo prilagojen tako za hitrejšo vožnjo po avtocestah kakor za pomoč vozniku v urbanih okoljih.

Kakor je povedal ustanovitelj in izvršni direktor Luminarja Austin Russell, je njihova tehnologija nared za široko uporabo v avtomobilski industriji: »Mercedesovi standardi za varnost in zmogljivost vozil so med najvišjimi v panogi, kar potrjuje tudi odločitev za okrepitev sodelovanja z Luminarjem.« Tehnični vodja pri Mercedesu Markus Schäfer pa je dodal, da so sisteme za polavtonomno vožnjo tretje stopnje že vključili v svoje top modele, zdaj pa bi jih radi vgrajevali še v druge avtomobile iz Mercedesove ponudbe.