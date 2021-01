Naveličani likanja? Preizkusite trik z ledenimi kockami

»Po zaslugi dveh ledenih kock se lahko za vselej poslovite od likanja, kajti perilo bo z dodatkom ledu v sušilnem stroju po tem, ko ga boste pobrali iz njega, brez gubic,« je povedal izvršni direktor blagovne znamke Laundryheap Deyan Dimitrov. Zakaj pomagata »Toplota v napravi led spremenil v paro, po zaslugi katere večje in manjše gube na oblačilih izginejo. To je nedvomno trik, ki vam lahko spremeni življenje,« je še dodal.



Edino, kar morate pri tem upoštevati, je primerna količina perila v sušilnem stroju. Tega za najboljši rezultat ne napolnite preveč, način pa je več kot dobrodošel za vse, ki so vedno v naglici ali ne marajo likanja. Ko boste naslednjič hoteli obleči bluzo, ki še ni suha, lahko učinek preverite sami.

