Nasveti za praktičen in udoben domači delovni kotiček

Pomembno je, da je pisarniški prostor dobro urejen, saj boste le tako lahko učinkoviti pri svojem delu. Poskrbite za praktičnost in udobnost, in sicer z nakupom opreme, dekorja, prave osvetlitve … Premislite, za kaj točno ga boste uporabljali (boste v njem gostili poslovne partnerje, potrebujete mir in tišino zaradi spletnih sestankov, boste v njem več ur na dan ali le nekaj ur tedensko, koliko kotičkov boste zasedli z raznimi fascikli in drugimi dokumenti, mapami …). V prostoru naj bo vedno svež zrak, primerna temperatura ter vlažnost (od 40 do 50 %).

