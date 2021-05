Nasveti za opremo doma: naj bo igrivo in udobno

Za igrivost poskrbimo z zabavnimi dodatki. FOTO: Katarzynabialasiewicz/getty Images

Nadvse priljubljene so vreče za sedenje, v katere se kar ugreznemo, in dodajo element mehkobe.

Še en pomemben trend, ki se je letos prebil v ospredje, je večnamensko pohištvo.

Vsako novo leto prinese tudi nove smernice v notranji opremi. In če so bile lansko leto modne čiste linije, so letos, vsaj za dnevne sobe, v ospredju mehkoba, udobje, igrivost, naborki in volančki vseh vrst. Dobra novica je, da se ni treba lotiti popolne prenove, da bi dosegli takšen učinek, dovolj bo že nekaj manjših dodatkov in sprememb. Ostajajo pa tudi letos v trendu naravni materiali, lahko so iz njih tudi zgolj dodatki, ter veliko zelenja v obliki lončnic, o čemer smo sicer že pisali.Da bi dnevno sobo naredili bolj udobno, se odločimo denimo za zanimivo preprogo, ki naj bo čim bolj mehka, debela in kosmata, za dobro mero pa dodamo še okrasne blazine v enakem slogu. Nadvse priljubljene so tudi vreče za sedenje, v katere se kar ugreznemo, in dodajo element mehkobe, pa debele pletene okrasne odeje. Lahko se odločimo tudi za novo senčilo za svetilko. Izberemo igrivo, takšno z volančki ali resicami. Ob večerih bo dnevna soba še bolj romantična, če na steno obesimo bombažne lučke, te se odlično obnesejo tudi v otroški sobi, spalnici, celo na balkonu, svetloba, ki jo oddajajo, pa je nežna in pridušena.Še en pomemben trend, ki se je letos prebil v ospredje, je večnamensko pohištvo, ki bo prišlo še posebno prav tistim z manjšimi stanovanji in tistim, ki delajo od doma, pa nimajo svoje pisarne. S primerno izbranimi kosi, ki se zložijo ali spremenijo, pa bomo dnevno sobo hitro spremenili v pisarno, tudi telovadnico.Omislimo si denimo klubsko mizico, del katere je nastavljiv po višini in lahko, ko je to potrebno, služi kot miza za prenosni računalnik, ali pa taburete, ki so del mizice in jih, ko potrebujemo več prostora, enostavno zložimo skupaj. Manjšo delovno mizo lahko pritrdimo tudi na steno in jo po potrebi raztegnemo ali zložimo, služi pa lahko tudi kot likalna deska ali kuhinjski pult. Prostor lahko pridobimo z dodatnimi predali, ki so lahko vgrajeni pod klubsko mizico, stol ali kavč, na voljo so tudi votli tabureti, v katere lahko marsikaj spravimo.Barve, ki bodo letos prevladovale pri notranji opremi, so tople, torej rumene, oranžne, rjave in rdeče. Slednjo je sicer bolje uporabiti zgolj tu in tam, v obliki dodatkov, kot so okrasne blazine, okvirji za slike in fotografije, cvetlični lončki in podobno, saj rdeča, še posebno njeni svetlejši in močnejši odtenki, deluje kot poživilo. Če smo obkroženi z rdečo, hitreje in več govorimo ter se tudi hitreje gibamo, zato se je v prostorih, v katerih se želimo sprostiti, raje izognemo. Ima pa odličen učinek na hujšanje, saj pospešuje metabolizem, zato jo je morda bolje kot v dnevno sobo umestiti v jedilnico ali kuhinjo.Letos bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji umetnosti, saj notranji oblikovalci priporočajo, da središče dnevne sobe postane kakšen poseben, po možnosti velik umetniški kos. To so lahko lesena skulptura, toliko bolje, če ste jo prinesli s katerega od preteklih potovanj, slika v masivnem okvirju, velika, umetniško oblikovana posoda ali vaza, tudi plakat v vintage slogu, masivna ptičja kletka ali kakšen drug starinski predmet.