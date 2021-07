Nasveti čistilke, ki je urejala britanski kraljevi dvor

Marsikdaj se sprašujemo, kako je videti življenje na kraljevem dvoru. Z veseljem bi se povabili na čaj h kraljici, a to seveda ni mogoče. Pred kratkim pa je spregovorila njena nekdanja glavna hišna pomočnica,, ki je kraljičin dom urejala kar deset let. Povedala je, da so standardi čistoče na dvoru ekstremno visoki, in izdala nekaj pravil ter trikov, ki se jih je posluževala med čiščenjem.