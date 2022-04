Nasvet za vrtičkarje: za lep poletni vrt čebulice sadimo spomladi

S sajenjem čebulnic je mogoče na preprost način cvetličnemu vrtu dodati veliko barvne dinamike. So preproste za sajenje: vse, kar morate storiti, je izkopati primerno luknjico, položiti vanjo čebulico, jo zakopati ter čakati, da sadovi dela vzklijejo in se do poletja razvijejo v cvetoče rastline.

Suličaste liste spremljajo socvetja toplih odtenkov. FOTO: Irina Pislari/Getty Images

Dobro pa je vedeti, katere posadimo spomladi za lep poletni vrt in kje jim nameniti prostor. Če razmišljate o tovrstni popestritvi okolice, ponujamo nekaj odličnih idej.

Dramatični videz

Kana (Canna) lilije očarajo z dramatičnim videzom mogočnega listja in živopisnega cvetja, ki poleti privlači veliko metuljev, čebel in drugih obiskovalcev ter dodatno popestri vrt. Iz spomladi posajenih čebulic hitro zrastejo bujne rastline, katerih visoke sorte so primerne tudi za razmejevanje dvorišč.

Za rast potrebujejo veliko sonca, obseva naj jih vsaj šest ur na dan, nižje sorte so primerne za sajenje v velike sadilne posode. Cvetijo do poznega poletja, še preden pa se zunanje temperature spustijo pod ledišče, je treba njihove čebulice izkopati ter jih v hladnem in suhem prostoru shraniti do naslednje pomladi.

Romantično vzdušje

Anemone na vrtu ne razočarajo. Prihajajo v najrazličnejših barvah, lepo se kombinirajo z drugimi okrasnimi rastlinami, privlačijo metulje in čebele ter na vrt prikličejo romantično vzdušje. Najbolje uspevajo na predelih, ki jih večji del dneva obseva sonce.

Na toplejših območjih, pri nas v krajih s sredozemskim podnebjem, jih lahko sadimo že jeseni, v hladnejših krajih njihove čebulice posadite spomladi in poleti uživajte v cvetovih na gredicah ali v vazah.

Živahne gredice

Poznate krokozmijo? Konec poletja bo živahno popestrila vrt. Lepim suličastimi listom se pridružijo socvetja manjših, a gostih rdečih, oranžnih ali rumenih cvetov, ki razvajajo vse od sredine poletja do pozne jeseni.

Gladiole so zelo enostavne za gojenje in cenjene tudi kot rezano cvetje. FOTO: Jurgute/Getty Images

Primerne so za okras na vrtu in za poletne cvetlične aranžmaje, najbolje uspevajo na sočnih legah v vlažni, dobro odcedni zemlji. Čebulice krokozmije niso pretirano občutljive in jih v jeseni lahko pustite v zemlji. Izjema so le kraji, kraji so zimske temperature res nizke.

Čudovito barvite

Gladiole so zelo enostavne za gojenje in cenjene tudi kot rezano cvetje. Velike bele, rdeče, rožnate, oranžne, rumene cvetove poženejo v dolgih socvetjih. Njihove barve se sicer ob dolgoletni skupni rasti med seboj pomešajo, a ne glede to, v kakšnih odtenkih cvetijo, z bogatimi cvetovi zagotovo očarajo.

Uspevajo tudi na bolj senčnih legah, vendar lepše rastejo na sončnih, kjer cvetijo od sredine poletja vse do jeseni. Podobno kot druge čebulnice imajo rade dobro odcedna in z organskimi gnojili obogatena tla.

Cvetoče zapeljivke

Obstaja več vrst lilij, vse razvajajo s čudovitimi oblikami ter barvami cvetov. Najbolje jih je saditi od marca do aprila. Domala vse vrste imajo rade sončna rastišča in propustna, s humusom bogata tla, uspevajo tudi v sadilnih posodah, le da je tem treba več pozornosti namenjati pri zalivanju. Cvetoče lilije ne potrebujejo posebne pozornosti, je pa res, da jih radi obiščejo hrošči liljevke, zato rastline redno pregledujte.

Rdečkastih odraslih škodljivcev ni mogoče spregledati, odstranite jih lahko kar z roko, bodite pozorni tudi na prisotnost jajčec. Zaradi velikih cvetov je zelo priljubljena azijska lilija, ki uspeva tudi na bolj senčnih legah, obstaja v najrazličnejših odtenkih, od povsem belih, nežnih pastelnih do živo rdečih, oranžnih, skoraj črnih. Cvetovi te lilije so primerni tudi za šopke, saj ne oddajajo močnega vonja, v nasprotju z orientalsko lilijo, za katero je značilen močnejši vonj.

Čebulice večine lilij prezimijo kar v zemlji.

Ta za lepo rast potrebuje malo več sonca in cveti od sredine do poznega poletja. Čebulice večine lilij prezimijo kar v zemlji, če pa bi želeli, da bi letos prvič zacvetele na vaših vrtovih, jih posadite vse do konca aprila, izjemoma do začetka maja.