Nasvet, ki ga ne gre spregledati, če najamete sobo, stanovanje, hišo

Mnogi študenti, ki niso imeli sreče, da bi dobili prostor v študentskih domovih, si bodo morali najti najemno stanovanje ali sobo. Iskanje prvega stanovanja za najem pa ni tako enostavno, kot se morda zdi. Ni dovolj, da nam je všeč in da je cena ugodna, preden podpišemo najemno pogodbo, je treba upoštevati še veliko drugih stvari.Vsekakor se odpravimo na ogled, in če bomo bivali z ljudmi, ki jih še ne poznamo, se je priporočljivo z njimi tudi spoznati, še posebno njihove življenjske navade. Nekdo, ki je nočna ptica, bo denimo težko shajal z nekom, ki bo še pred zoro kolovratil naokoli, in obratno. Prav tako bodo težko shajali zagrizeni študentje in veliki žurerji.Spoznati pa je seveda treba tudi človeka, ki nepremičnino oddaja, saj bo, vsaj do neke meje, treba živeti po njegovih pravilih. Če se nam ta zdijo prestroga, poskusimo skleniti kompromis, sicer je bolje, da poiščemo novo stanovanje. Najdejo se tudi lastniki, za katere se zdi, da nam želijo iti na roko s tem, ko predlagajo, da se o vsem dogovorimo »prijateljsko« in brez najemne pogodbe. Naj bo ponudba še tako mamljiva, cena ugodnejša in podobno, pa tega nikar ne počnite.»V tem primeru ste prepuščeni na milost in nemilost lastniku stanovanja, ki vas lahko izseli v dnevu ali dveh,« opozarja svetovalec s področja nepremičnin, ki dodaja, da se je bolje ogniti tudi tistim najemodajalcem, ki so na svojo nepremičnino preveč navezani: »To lahko dolgoročno pomeni, da bo pričakoval popolno neobrabo stanovanja po nekaj letih ali da bo želel vsak mesec preverjati stanje nepremičnine.«Da lastnik pričakuje, da bo stanovanje, ko bomo odšli, v dobrem stanju, je seveda razumljivo, a če nekje živimo več let, je nerazumno pričakovati, da se na talnih oblogah ter pohištvu ne bi prav nič poznalo, da ga je nekdo uporabljal. Kaj pa, če se v stanovanju kaj pokvari? »Kot najemnik niste dolžni plačevati stroškov tekočih manjših popravil na stavbi in nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča, tudi plačilo rezervnega sklada v večstanovanjskih stavbah je dolžnost lastnika nepremičnine,« opozarja Kovačič na še eno pomembno stvar, ki jo je dobro vedeti pred najemom.In potem so tu še stroški. Če si lahko brez večjih težav privoščimo plačilo najemnine, to še ne pomeni, da bo tudi končni znesek, ki ga bo treba vsak mesec odšteti, do žepa prijazen. »Najpomembnejši del stroška je poleg najemnine plačilo rednih mesečnih stroškov. Pred začetkom najema svetujemo, da od lastnika zahtevate predložitev položnic za zadnjih 12 mesecev. Preglejte tiste za energetiko, upravnika stavbe, to je še posebno pomembno, pa kabelski priključek, vodovod in kanalizacijo,« našteva svetovalec za nepremičnine.Seveda se lahko zgodi tudi, da se odločimo za sobo ali stanovanje v sklopu zasebne stanovanjske hiše, v kateri praviloma bivajo tudi lastniki, stroški pa so tam običajno določeni fiksno. Če je tako, mora tako tudi ostati. »Ne pristajajte na razne poračune ob koncu kurilne sezone ali letni obračun elektrike, če nimate lastnega števca,« iskalcem najemniških stanovanj še polaga na srce Primož Kovačič.