Nasvet, kako pravilno napolniti visoko gredo s kar najmanj vložka

Pogovori o samooskrbi so spet vse aktualnejši in imeti svoj vrtiček je v teh časih zlata vredno. Čeravno nimamo njive ali prostranih gredic, bodo svojo vlogo odlično odigrale tudi visoke grede, v katerih lahko prav tako vzgojimo marsikatero povrtnino. Prvi spomladanski dnevi so kot naročeni za njihovo polnjenje in zasaditev, zato se danes osredotočamo na to, kaj vse sodi znotraj lesenih boksov, da bodo rastline kar najbolj uspevale, mi pa bomo uporabili material, ki je pri hiši.

