Naše zdravje odvisno tudi od prostora, v katerem živimo

V mnogo pisarnah in domovih prevladuje postana, nepretočna energija. Študije kažejo, da je raven energije v njih zelo nizka, kar preprečuje, da bi bili ljudje zdravi.



Prvi nasvet je zato, da se zavedajmo, kaj vdihujemo. Do onesnaženja namreč lahko pride tudi v notranjih prostorih. Če ne živite oziroma delate obdani z rastlinami, redno skrbite za kakovost zraka oziroma si nabavite rastline, ki ga čistijo – draceno ali praprot. Nato preverite barve in svetlobo v prostoru, saj oboje napaja vaše zdravje in dobro počutje. Čim več naravne svetlobe naj dopolnjujejo čudovite, sveže, žive barve. Lahko so takšne stene, v prostor se pa lahko vnese tudi cvetje.



Vsak dom je razdeljen na dele (bagua), ki skrbijo za različna področja življenja. Za zdravje je pomembno, kako je postavljeno središče doma. Vanj postavite vodne ali lesene elemente – od smejočega se Bude do bambusa. Poleg tega je pametno okrepiti energijo kopalnice. Naj bo čista in brez šare, nato dodajte svečke in aromaterapijo. Nazadnje se posvetite spalnici – ne le zdravje, dobra energija v njej bo podprla tudi vaše odnose. Zračite jo, čez dan naj bo v njej dovolj naravne svetlobe. Ničesar ne shranjujte pod posteljo, omare pa naj bodo pospravljene.

