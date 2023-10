Naša krajevna skupnost na GOLD TV

Serija Naša krajevna skupnost, ki je nastala izpod peresa Aleksandra Marodiča in v režiji Staša Potočnika, nam bo obudila duha tistega časa, ko se je živelo bolj umirjeno in pristno z več druženja, v času brez pametnih naprav in velikih trgovskih centrov.

Znova bomo lahko obudili spomin na znane obraze izjemnih igralcev, ki so zaznamovali našo zgodovino. Kdo se ne spomni Zlatka Šugmana v vlogi Fraklja in srbskega igralca Žike Milenkovića, ki je nastopil v vlogi birta Djoka, ali pa Janeza Škofa v vlogi prodajalca? Ob njih so nastopili še številni znani obrazi malega ekrana, Janez Albreht, Dare Ulaga, Janez Rohaček, Boris Kralj, Mila Kačič, Polde Bibič, Zvezdana Mlakar itn. Ob gledanju te zabavne TV-nadaljevanke vam želimo veliko zabave, zato ne pozabite v ponedeljek ob 20. uri prestaviti na kanal GOLD TV.

GOLD TV je pri Telekomu na št. 25, pri Telemachu na št. 21, pri A 1 na 21, pri T2 na 17 ter pri Total TV na 21.

GOLD TV je mlada slovenska televizija, ki s svojo programsko zasnovo nagovarja malo starejše gledalce s tradicionalnimi vrednotami.

Vsak dan ob 19. uri zvečer spremljajte prenose svetih maš v živo iz frančiškanske cerkve v Ljubljani.

Znani duhovnik Martin Golob vas z molitvijo nagovori ob 7. uri zjutraj in ob 19.45 zvečer.

Oddajo SLOVENSKI POZDRAV z Blažem Švabom in Darjo Gajšek si lahko ogledate vsako soboto zvečer ob 20. uri, oddajo NA ZDRAVJE z Boštjanom Romihom in Jasno Kuljaj vsak torek in četrtek zvečer.

Od znanih TV-nadaljevank pa ste na GOLD TV že lahko spremljali številne velike jugoslovanske uspešnice, Gruntovčane z Dudkom in Regico, Odpisane, kjer sta blestela Prle in Tihi, Kapelske kresove, Maček pod čelado in druge.

Ob nedeljah zvečer je vedno na sporedu klasični vestern, vmesni program pa zapolni žlahten izbor slovenske narodnozabavne glasbe.

