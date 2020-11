Narodni muzej bo star 200 let

Narodni muzej v Ljubljani

Je najstarejša tovrstna ustanova na Slovenskem.

Narodni muzej Slovenije je najstarejša muzejska ustanova na Slovenskem, saj bodo v prihajajočem letu praznovali 200-letnico. »Ob vstopu v praznično leto vas vabimo, da odštevate z nami!« sporočajo iz muzeja. »Do jubilejnega rojstnega dne, 15. oktobra 2021, vam bomo na družabnih omrežjih predstavili 200 muzejskih predmetov, ki prikazujejo bogastvo in raznolikost zbirk Narodnega muzeja Slovenije. Spremljajte nas na facebooku, instagramu in na naši spletni strani ter odkrijte znane in manj znane zaklade kulturne dediščine našega prostora.«Odločitev o ustanovitvi muzeja so sprejeli deželni stanovi Kranjske 15. oktobra 1821. Takrat so na predlog škofasprejeli sklep o ustanovitvi domovinskega muzeja, ki bi nadaljeval znanstveno delovanje leta 1693 ustanovljene Academiae operosorum in Družbe za poljedelstvo in koristne umetnosti na Kranjskem iz leta 1767 in bi bil odslej »tisto središče, kjer bi vsa nova odkritja našla poti in možnosti, da se izrabijo v prid in hasek splošnosti«.Zainteresirana domača javnost je z velikim veseljem in zagnanostjo podprla prizadevanje za uresničitev te zamisli, preberemo v knjigi Dragocenosti Narodnega muzeja Slovenije: »V novoustanovljeni Kranjski deželni muzej so začeli pritekati darovi v obliki zasebnih zbirk, med drugim zbirke mineralov grofa, herbarijev grofa, zooloških eksponatov pa tudi arheoloških predmetov iz struge Ljubljanice, dar župana, umetnoobrtnih izdelkov in umetnin grofa, numizmatičnih zbirk škofain, biblioteke in grafik dr.ter severnoameriške etnografske zbirke misijonarja škofa. Zbirke so bile od leta 1831 na ogled v stavbi nekdanjega liceja ob ljubljanski stolnici.«