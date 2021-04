BMW M440i xdrive: narejen za ovinke

Izstopajoča rešetka

Kabina je posvečena vozniku.

Popoln nadzor

M440i zagotavlja precej užitkov in zavistnih pogledov.

Močni šestvaljnik

Premijska kabina

BMW M440i xdrive



Motor: šestvaljni turbobencinski

Gibna prostornina: 2998 cm3

Največja moč: 275 kW (374 KM) pri 5500–6500 vrt./min.

Največji navor: 500 Nm pri 1900–5000 vrt./min.

Pogon: štirikolesni, 8-stopenjski samodejni menjalnik

Masa praznega vozila: 1740 kg

Mere (D/Š/V): 4770/1852/1393 mm

Medosna razdalja: 2851 mm

Prostornina prtljažnika: 440 l

Posoda za gorivo: 59 l

Najvišja hitrost: 250 km/h

Pospešek do 100 km/h: 4,5 s

Poraba goriva (WLTP): 7,5 l/100 km

Izpust CO2 (WLTP): 170 g/km

Zastopnik: BMW Slovenija, Ljubljana

Maloprodajna cena: 69.400 evrov, testno vozilo 89.578 evrov

Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen.

Pričakovana poraba

Koristni avtomobili navadno ne omogočajo vrhunskih voznih občutkov, a tokrat smo preizkusili takšnega, ki ponuja obilo užitka, to pa je tudi skoraj edini vzrok, zakaj bi tak primerek zapeljali v domačo garažo. Da je poseben, BMW M440i xdrive potrdi že z zunanjostjo, še posebno pride do izraza v modrem odtenku.Daleč najbolj izstopa sprednja rešetka, ki ima več učinkov. Prvi je, da je zares povečana in opazna, zato so kupejevsko štirico zdaj bistveno jasneje ločili od trojke, ki je bila tudi osnova za ta model. Drugi učinek je, da zdaj marsikomu ni všeč. Na medmrežju in med ljudmi krožijo številne kritike, češ da bo avtomobil kmalu samo še ena velika rešetka.Toda nehote je vsaj v Sloveniji vmes posegla zakonodaja z določitvijo položaja in velikosti registrske tablice. Pri štirici je tako ravno na srednji rešetki, zato rešetka na modelih, registriranih v Sloveniji, ne deluje tako zajetno. Ampak dokler se krešejo mnenja, je to za proizvajalca samo dobro. To pomeni, da so ljudje avtomobil opazili. Bistveno slabše bi bilo, če ga ne bi in o njem ne bi bilo različnih mnenj.S svojo nizko linijo in športnim zadkom obljublja dobre vozne občutke. Ko voznik zažene motor in se zapelje med ovinke, obljubo tudi izpolni: BMW M440i se jih na asfaltu trdno drži, toda hkrati jim hitro maha v slovo. Morda je podvozje v osnovni različici malce preveč mehko, a če prestavite v športni način vožnje, vse postane trše in bolj dinamično.Občutki na volanu so izjemni, saj ima voznik občutek popolne kontrole nad dogajanjem, M440i pa natančno sledi vsakemu vozniškemu gibu. Je pa pametno, da se v takšnem avtomobilu ne pretirava in se pazi na omejitve.V 4,77 metra dolgem avtomobilu je poglavar trilitrski bencinski šestvaljnik, ki premore kar 374 konjskih moči (275 kilovatov). Pogon je štirikolesni, moč pa razporeja devetstopenjski samodejni menjalnik. Končna hitrost je omejena na 250 kilometrov na uro, stotico pa doseže v le 4,5 sekunde. Motor je kar glasen, zato vsa okolica ve, da se mimo pelje nekaj močnega in hitrega.Prostora je spredaj dovolj, čeprav ste dvometraš, a bolj za silo. Precej prijetneje se boste počutili, če ste nižji, še posebno zadaj, kamor potniki, višji od 190 centimetrov, skorajda ne morejo zlesti. Ker ima štirica samo troje vrat, je treba za dostop do druge klopi odmakniti prednji sedež, ki se premika elektronsko. A če gre s prostorom malo bolj na testno, je zato celotna potniška kabina oblikovana premijsko. V testnem primerku je prevladovala rjava barva, ob njej pa so še črni in srebrni odtenki.V prtljažnik gre za 440 litrov, to je precej prostora za počitniško opremo. Zdaj je verjetno vsem že jasno, da je to avtomobil za dva, M440i pa jima ponuja precej užitkov in zavistnih pogledov.Poraba je bila modelu primerna, gibala se je nad desetimi litri, včasih tudi nad enajstimi. Testni primerek je imel veliko dodatne opreme, zato cena okoli devetdesetih tisočakov pri tej znamki in takšnem avtomobilu ni presenečenje.