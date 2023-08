Naredite to v svojem domu in denar bo padal z neba: ta trik velja za najmočnejšega

Feng šuja vam najbrž ni treba posebej predstavljati. Pa naj kljub temu na hitro osvežimo vaš spomin: gre za starodavno kitajsko veščino urejanja zunanjega in notranjega prostora, katere namen je povečati skladnost in pretok energije. Sestoji iz petih elementov, in sicer vode, zemlje, ognja, lesa in kovine, vsak od njih pa krepi določeno vrsto energije.

Ko gre za denar, se z njim najpogosteje povezuje element vode, zato si vsi, ki želite ohraniti njegov pretok ali ga okrepiti, pred vhod v dom postavite predpražnik v modrikastih odtenkih. Če to ni mogoče, naj ima vsaj nekaj modrih ali zelenih detajlov.

Če imate finančne težave in čutite, da je energija na tem področju blokirana, potrebujete preprogo v rdečkastih in rjavih odtenkih, saj lahko ta kombinacija ustvari eksplozivno mešanico, ki bo odprla blokade.

Rešitev se skriva v modrem predpražniku. FOTO: Ake Dynamic, Getty Images

Največjo napako delajo lastniki poslovnih prostorov, ki se odločijo predpražnike z imenom podjetja. Enako velja za itison. Tega nikoli ne počnite, pravijo mojstri feng šuja. S tem namreč dovolite, da »poteptajo« vaš poslovni ugled. Bolje bo, če od vhoda do vas vodi vzorec, ki spominja na pot, po kateri pridejo partnerji ali stranke.

Kaj pa, če predpražnika nočem ali ne morem zamenjati?

Če pa predpražnikov ne morete ali nočete zamenjati, uporabite naslednji trik. Vzemite kos posušene morske alge ali mahu in ga položite pod predpražnik. S tem v dom pritegnete srečo in bogastvo. Za razliko od suhega cvetja, ki se najpogosteje neuporabno nakopiči in postane zgolj zbiralec prahu (kar feng šuj strogo odsvetuje), ta detajl iz narave deluje kot sredstvo za krepitev energije denarja. Poskusite že jutri.