Naredite te štiri korake in se poslovite od drgnjenja vodnega kamna: navdušeni boste nad učinkom

Sanjate o bleščeči kopalnici, ki je ne bi bilo treba tako pogosto drgniti? Če se želite znebiti trdovratnega vodnega kamna, ki se kar naprej pojavlja, poskusite narediti naslednje korake. Izkušene gospodinje namreč prisegajo na te metode, nad rezultati pa so navdušene.

Mehčalec vode

Mehčalci vode so naprave, ki iz vode odstranijo kalcij, magnezij in druge minerale ter so zelo učinkovit način za preprečevanje vodnega kamna. Zahvaljujoč njemu voda ni tako »trda«.

Vodni filter

Drugi način, da se znebimo madežev trde vode, je filter. Na trgu je več različnih filtrov, a najbolj priljubljeni so tisti za pipo, torej nastavki za pipo, ki zlahka odstranijo nečistoče, nevarne organske spojine, bakterije, težke kovine, fenole.

Čiščenje cevi

Redno čiščenje cevi je eden najboljših načinov preventive proti nastanku vodnega kamna, najbolje pa bi bilo, da to počnete čim pogosteje. V kombinaciji z mehčalcem vode bo odplaknilo vaše skrbi.

Raztopina s sodo bikarbono

Soda bikarbona je naravna spojina, ki pomaga odstraniti kalcijev karbonat iz cevi, najbolje pa deluje v kombinaciji s kisom. Eno žlico sode bikarbone zmešajte s 150 ml kisa in vlijte v odtok, nato pa pustite stati približno 20 minut. Nato sperite s toplo vodo.

Boste poskusili?