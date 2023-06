Naredimo domači herbicid

S tlakovci pokrite zunanje površine so prijetne na pogled in enostavne za vzdrževanje. Ponudba je res pestra in vsak lahko najde stil, ki mu najbolj ustreza ter deluje prijetneje od asfalta ali betona. Imajo pa tlakovci žal tudi negativno plat. Če fuge niso dobro zadelane, iz njih rad požene plevel, ki kazi videz dvorišča. Res je, da se ga je mogoče znebiti s pomočjo herbicidov, vendar obstajajo tudi do narave prijaznejši načini. Poglejte nekaj najučinkovitejših.

Kis je zaveznik vrtnarjev

Prvi korak pri odstranjevanju plevela je puljenje. Ker so špranje, iz katerih raste, praviloma zelo ozke, boste nalogi najlažje kos s tankim orodjem, s katerim lahko iz njih odstranite rastočo travo in druge rastline. Vsega najbrž ne boste mogli odstraniti, poskušajte pa ga populiti čim več.

Vrela voda je prvi naravni zaveznik pri odstranjevanju trdovratnega plevela. Vsakič, ko kuhate testenine, krompir ali druga živila, krop namesto v kuhinjski odtok zlijte po zaraslih fugah. Postopek ponovite večkrat, namesto kropa lahko uporabite visokotlačni parni čistilec.

Čim več ga populimo. FOTO: Maryana Serdynska/Getty Images

Alkoholni kis je naravni zaveznik vrtnarjev, saj samostojen ali v kombinaciji s soljo ali detergentom za pomivanje posode deluje kot herbicid in je uporaben na dvoriščih, prekritih s tlakovci. Zlijte ga neposredno v špranje, iz katerih poganja plevel, ali tega poškropite z razpršilko. Metoda je učinkovita pri mlajših rastlinah, pri starejših in trdovratnih v manjši meri. Opozoriti je treba še, da uporaba kisa ni dobrodošla na vrtovih, saj spremeni pH-vrednost zemlje. Uporabljate beli, alkoholni kis, saj lahko vinski ali jabolčni obarvata površine. Postopek večkrat ponovite.

Od soli do vodke

Sol je za zatiranje plevela uporabna v kombinaciji s kisom ali samostojno. Najbolje tako, da iz treh delov vode in enega dela soli izdelate raztopino ter z njo poškropite plevel. Izberite sončne dneve, da dež sredstva ne bi izpral, in postopek večkrat ponovite. Tudi ta način je uporaben zgolj tam, kjer ni zaželeno nobeno rastje, saj je slana zemlja nerodovitna.

Pomagamo si lahko z visokotlačnim čistilcem. FOTO: Brebca/Getty Images

Malce bolj neobičajen način za zatiranje plevela med tlakovci je uporaba koruznega škroba, ki zaradi sestave ustavi rast rastlin. Posujte ga po špranjah kjer rastejo, in počakajte, da opravi svoje.

Pomagate si lahko tudi s sodo bikarbono: površine najprej poškropite, nato plevel posujte z debelim slojem sode. Postopek je treba ponoviti večkrat, ko plevel končno odmre, pa enkrat na mesec s sodo preventivno posujte špranje med tlakovci.

Preprosto sredstvo za odstranjevanje plevela lahko pripravite na osnovi vodke. Pol litra vode zmešajte z žlico detergenta za pomivanje posode in 30 mililitri vodke. Z mešanico na sončen dan poškropite rastline, te bodo zaradi učinka pripravka odmrle, ni pa ta način učinkovit pri odstranjevanju plevela na senčnih površinah, saj deluje le v kombinaciji s sončnimi žarki.