Naredi sam: košček pri koščku mozaik (FOTO)

Mozaik je krasen in enostaven način, kako popestriti mizo, notranjo ali zunanjo, klubsko mizico, nočno omarico, dekorativne krožnike in še mnogo drugih predmetov. Za začetek naj bodo ploščati, ko bomo izdelave mozaika bolj vešči, pa se lahko lotimo tudi zaobljenih, denimo vaz, cvetličnih lončkov in podobnega, bolj ambiciozni celo manjše ograje, dela vrtne steze … možnosti so tako rekoč neskončne.

Zamisel skiciramo na kos papirja, nato še na podlago. FOTO: Corinne Poleij, Getty Images

Namesto lepila uporabimo malto. FOTO: Lassi Meony/Getty Images

Enako tudi izbira materiala. Za mozaik lahko sami izdelamo koščke ali uporabimo polomljeno keramiko, od krožnikov in skodelic do kopalniških ploščic, dobro se obnese tudi steklo, le barvno mora biti, in celo kamenčki, denimo s plaže, ki jim dodamo kakšno školjko. Nujno ni niti, da so vsi koščki enakih ali pravilnih oblik, v tem primeru se bo še bolj pokazala naša ustvarjalnost, končni izdelek pa bo unikaten in zanimiv.

Preden na podlago nanesemo lepilo, vanjo naredimo nekaj zarez.

Univerzalno lepilo

Mozaik na podlago večinoma lepimo, za to uporabimo univerzalno lepilo, preden ga na podlago nanesemo, pa nanjo z nožem naredimo več zarez, saj se bo lepilo tako bolje prijelo. Če smo si zamislili prav poseben vzorec, ga najprej narišemo na kos papirja, kjer označimo tudi želene barve, nato pa na podlago zarišemo zgolj obrobe oblik, glede barv si pomagamo s skico na papirju. Perfekcionisti lahko najprej obliko sestavijo tudi ob podlagi, le da koščkov v tem primeru ne lepijo, nato pa jih enega za drugim prenašamo na pravo podlago, ki smo jo premazali z lepilom.

Unikaten okvir je lepo darilo. FOTO: Inguaribile, Getty Images

Če mozaik ustvarjamo s kamenčki ali na zidu, vrtni stezi, zunanji mizi iz betona in podobno, namesto lepila uporabimo plast malte, v katero koščke pritiskamo. Ker malta potrebuje nekaj časa, da se posuši, je bolj tolerantna do napak, če si premislimo in želimo košček premakniti drugam, imamo za to namreč vsak kakšno minuto časa.

Površino zravnamo s prozorno epoksi smolo.

Naj bo ravna

Kako pa sami izdelamo keramične koščke za mozaik? Potrebujemo glino, ki jo najprej dobro pregnetemo, nato pa položimo med dve deščici in razvaljamo, pri čemer pazimo, da bo povsod enako debela. Ploščo narežemo na koščke želene velikosti, če bomo mozaik sestavljali na manjši površini, naj bodo manjši, sicer večji. Nato jih z barvo za glino pobarvamo po želji. Koščke posušimo, nato pa jih bo treba še žgati. Ker je za to potrebna izredno visoka temperatura, skorajda 1000 stopinj Celzija, v kuhinjski pečici ne bo šlo, treba bo najti nekoga, ki nam bo pripravljen koščke žgati v prav za to namenjeni peči. Nato jih pomakamo v glazuro in ponovno žgemo.

Namesto stekla lahko uporabimo tudi koščke ogledala, ki jih nekaj pobarvamo. FOTO: Safakoguz, Getty Images

Za kakršne koli koščke se bomo odločili, pa je – zlasti če mozaik sestavljamo na mizi, ki jo bomo pozneje tudi dejansko uporabljali – treba poskrbeti še za to, da bo površina na koncu ravna. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se bo kozarec prevrnil, ko ga bomo odložili nanjo. Rezultat bo najlepši, če površino zravnamo tako, da jo prelijemo s prozorno epoksi smolo. Ker pa ta ni ravno poceni, lahko mozaik tudi prekrijemo s tankim pleksi ali navadnim steklom.