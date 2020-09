Naravno razpršilo proti pršicam

Zanj potrebujete

sedem decilitrov vode

20 kapljic eteričnega olja klinčkov ali evkalipta

Postopek

Druga možnost

Je že tako, da se v vzglavnikih, vzmetnicah, kavčih in zofah hitro začno kopičiti nadležne pršice, ki se hranijo z ostanki kože in s svojimi izločki pogosto izzovejo alergije ter astmo in kožne ekceme. Če težave povzročajo tudi vam, posteljnino vsak teden operite na visokih temperaturah, vzglavnike večkrat položite v zamrzovalnik ali jih operite v pralnem stroju ter redno temeljito posesajte vse površine, ki jih ne morete prati. Za še boljšo zaščito jih negujte s posebnim razpršilom.V plastenki z razpršilom dobro zmešajte obe sestavini in z mešanico poškropite površine, kjer se zadržujejo pršice in ki jih ne morete oprati.Omenjena eterična olja lahko za boljšo učinkovitost pri premagovanju pršic med pranjem posteljnine ali vzglavnikov dodate pralnemu detergentu.Obstaja še en način, učinkovit za premagovanje pršic: dve žlici jedilne sode zmešajte z 10 kapljicami omenjenih olj in mešanico posujte po kavču, vzmetnici ali preprogi. Počakajte približno pol ure in nato površine temeljito posesajte.