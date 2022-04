Naravno nad insekte

S pomladjo se prebudi narava, z njo pa tudi insekti, ki kaj radi zaidejo v naša domovanja. Mravlje, muhe, ščurki in pajki znova postanejo stalni obiskovalci, zato je dobro poznati naravne načine, kako jim preprečiti, da bi prišli v stanovanje, ali kako jih iz njega pregnati. Oglejmo si nekaj najučinkovitejših ter hkrati do zdravja in okolja prijaznih metod.

Cimet mravljam smrdi

Nekaj najbolj neprijetnega je stopiti v kuhinjo, po kateri se sprehajajo cele čete mravelj. Te spomladi prilezejo iz svojih skrivališč ter zavzamejo pult, mizo in se lotijo vsakega živila, ki ostane nepospravljeno. Namero osvojiti kuhinjo jim boste preprečili tako, da na površine, kjer se rade zadržujejo, ali na mesta, kjer vstopajo v dom, posujete cimet. Vonja te začimbe mravlje ne marajo, zato bodo počasi obupale in se raje odpravile drugam.

Pred invazijo žuželk se lahko zavarujemo z eteričnim oljem sivke in mete.

Tako kot cimet so v obrambi pred mrčesom učinkovita nekatera eterična olja, predvsem sivke, mete in cedrovine. Dva decilitra vode zmešajte s 15 kapljicami izbranega olja in z mešanico poškropite omare, predale in druge kotičke, kjer se zadržujejo, denimo molji, vonj eteričnega olja jih bo odgnal.

Soda bikarbona in mleti sladkor, zmešana v razmerju ena proti ena, sta sovražnika mravelj in tudi hišnih ščurkov. Ti so zelo trdovratni, a privabil jih bo sladkor, skupaj z njim bodo zaužili jedilno sodo, ta pa bo zanje usodna. Mešanico nastavite v plitvih posodicah tja, kjer ste jih opazili. Enako deluje tudi na mravlje.

Mrčes preženemo z olupki pomaranč, grenivk in mandarin.

Uporabne kumare

Kis zaradi vsebnosti ocetne kisline prežene pajke. Zmešajte ga z vodo in poškropite mesta, kjer jih opazite oziroma kjer pridejo v stanovanje.

Tangelo odžene večino mrčesa. FOTO: Zhongyanjiang/Getty Images

Tangelo je tropski sadež, križanec med grenivko, pomarančo in mandarino. Ima več imen, eno od njih je grdi sadež, saj je njegov olupek močno naguban in poln izboklin. Izvira z Jamajke, uživamo ga tako kot mandarine ali pomaranče, je unikatnega okusa, zelo zdrav in ima še eno pozitivno lastnost: njegovega vonja mrčes ne prenese. Cele sadeže ali olupke zato položite v dele doma, kjer opažate različne insekte, denimo mravlje, molje, pajke, tudi hišne ščurke, in ti se bodo olupku izogibali. Podobno na mrčes delujejo olupki drugih citrusov, denimo pomaranč, grenivk in mandarin. Nastavljene po dveh dneh nadomestite s svežimi.

Ščurki in mravlje ne marajo niti kumar. Če nočete, da bi zahajali v dom, na mesta, kjer vstopajo, položite rezine kumar. Te jih bodo odvrnile od namere, da bi vas obiskali.