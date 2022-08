Naravno kopališče Sora: testi so pokazali, da je voda primerna za kopanje

Pred desetletji je bilo naravno kopališče Sora pri jezu v Goričanah ena najbolj priljubljenih izletniških točk v občini Medvode, saj je ob lepih poletnih nedeljah privabilo na tisoče obiskovalcev.

Območje je opremljeno s štirimi klopmi, stojalom za kolesa in dvema košema za smeti. Foto: visitmedvode.si

Do kopališča so iz Ljubljane vozili posebni kopalni avtobusi, organizirali pa so tudi veliko parkirišče in pestro gostinsko ponudbo z zanimivim zabavnim dogajanjem. Zaradi vse večjega onesnaževanja reke Sore in višjih sanitarnih standardov je bilo kopališče pozneje opuščeno, uporabljali so ga le še najpogumnejši domačini.

V zadnjih desetih letih se skrb za ohranjanje narave izboljšuje, kar je opazno tudi v izboljšanju kakovosti vode reke Sore. Javni zavod Sotočje Medvode si želi obuditi ta mali turistični biser, zato so v začetku leta 2017 območje temeljito očistili, pozneje pa začeli redni monitoring kakovosti vode.

Posekali so divje podrastje ter posušena in nevarna drevesa.

Prostor so začeli urejati zgodaj spomladi 2017, ko so brežino za jezom uredili. Očistili so odložen gradbeni material in smeti, posekali divje podrastje ter posušena in zato nevarna drevesa. Ob tej brežini oziroma vzdolž nje so nasuli zemljo in posejali travo, naslednje leto pa kupili štiri klopi, dva koša za smeti in postavili še koš za pasje iztrebke. Maja 2017 je bilo opravljeno tudi testiranje vode, ki ga je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Pokazalo se je, da je primerna za kopanje, kar so pokazali tudi preostali trije testi, izvedeni med junijem in septembrom. Testiranje so naročili tudi v letih 2018, 2019 in 2020. Izkazalo se je, da je voda kopalno ustrezna. Vse to je začelo privabljati nove obiskovalce.

V letu 2019 so za tri mesece, od sredine junija do sredine septembra, ob kopališče postavili mobilno stranišče, da bi kopalci lahko potrebo opravljali na stranišču, in ne v okolici. Z rednim praznjenjem košev so vzdrževali čistočo, z redno košnjo pa skrbeli za urejenost.

Testi so pokazali, da je voda primerna za kopanje.

Naravno kopališče je v fazi urejanja, saj bi si želeli v naslednjih letih izvesti več investicij, s katerimi bi ga naredili še privlačnejše za kopalce in druge obiskovalce. Vizija Zavoda Sotočje je, da prostor komunalno opremijo, pripeljejo elektriko, uredijo manjši, montažni servisno-gostinski objekt z izposojo supov in ležalnikov ter s prhami in straniščem, predvsem pa si želijo urediti breg z ležalnimi površinami in več urejenimi dostopi do vode.