Okraševanje: naravno ali glamurozno?

Bliža se najbolj čaroben mesec v letu, ko bomo domove znova odeli v praznične barve in luči. V trgovinah so že nekaj časa na voljo razni okraski, kar gre mnogim pošteno na živce, češ da novembra ali še prej pač ni čas za to. A mnogo psihologov se s tem ne strinja in ljudi spodbujajo, naj domove okrasijo v božičnem duhu, ko sem jim pač zazdi, saj naj bi tovrstno praznično okrasje dvigovalo razpoloženje ter pomagalo pregnati depresijo, ki jo mnogi občutijo ob meglenih dnevih, ki so vedno krajši in bolj turobni. Kakor koli, tudi tisti, ki so prepričani, da okraševanje spada v december, bodo morali letos vsaj adventni venček ustvariti že novembra. Prva adventna nedelja je namreč naslednjo nedeljo.

Kakšne pa so letošnje smernice prazničnega okraševanja? Najbolj priljubljeni sta dve – čim bolj naravni materiali in glamur. K prvemu spadajo leseni okraski, ki so lahko pobarvani ali ne, namesto plastične umetne smrečice bodo znova modne lesene, tudi tiste, sestavljene zgolj iz palic, na katere nato obesimo okraske, naravni materiali prevladujejo tudi pri pogrinjkih, kjer se je dobro držati nevtralne barvne palete, torej vseh mogočih rjavih odtenkov v kombinaciji z zlato, belo ali zeleno. Uporabimo lahko serviete iz žaklovine, podstavke iz plute ali lesa, mizo pa okrasimo s storži, smrekovimi vejicami, bodiko.

K lesu in rjavim tonom se bosta lepo podali bela in zlata.

Pri glamuroznem stilu okraševanja se bo po drugi strani bleščalo in sijalo. Ne le od kopice prazničnih luči, tudi zaradi bleščic, ki so letos povsod – na okraskih za smrečico, svečah, vencih in darilnem papirju. Če jih kombiniramo z belimi in svetlo modrimi okraski, ki so letos eni od najbolj modnih, bomo ustvarili čudovito ledeno deželo. Poleg nežno modre so letos v ospredju tudi drugi pastelni odtenki, ki jih kombiniramo z belo in po želji še z bleščicami. Svetlo modra se lepo poda z zlato, ki je toplejša od bele ali srebrne in hladne modre tone nekoliko uravnovesi.

Še vedno sta zelo modni sivo-rožnata kombinacija ter seveda belo-rdeča klasika.

Rožnata je že nekaj let zelo priljubljena. FOTO: Egal/getty Images

Tudi ljubitelji tradicionalnih božičnih barv, torej rdeče in zelene, boste letos prišli na svoj račun, saj kombinacija bele in rdeče ostaja na seznamu najbolj zaželenih za december 2021. Enako velja za nežno rožnato v kombinaciji s srebrno sivo, ki v prodajalnah kraljuje že nekaj let. Ker je bila ta letos prevladujoča tudi pri dodatkih za dom, lahko ustvarimo res krasno praznično pravljico, ki se z okraskov prelije v ves prostor. Ne glede na to, ali za dekoracijo izberemo naravne materiale in nevtralne barve ali soj bleščic, naj bodo glavne zvezde praznične luči. Ne le na smreko, obesimo jih na steno, okna ali vrata, manjše led lučke na vrvici razporedimo v steklene kozarce in postavimo na mize in police, poiščimo svečnike in jih napolnimo s svečami ter si ob dolgih večerih pričarajmo čarobnost in toplino. Če izberemo dišeče sveče s svojim najljubšim prazničnim vonjem, nato pa se zleknemo na kavč s skodelico vroče čokolade ali čaja in opazujemo mali praznični raj, ki smo si ga ustvarili, bo užitek popoln.