Naravni zdravilni gaj Tunjice: kjer je živa voda zacelila rano (FOTO)

Zahodno od Kamnika pot čez klanec, ki se od nekdaj imenuje tunjiški, po ozki dolinici, imenovani Kurja dolina, pripelje v gričevnat svet, kjer so pridne roke zgradile več kot 160 hiš. Leta 1827, ko si ogledujemo prvi za te kraje izdelan zemljevid, Franciscejski kataster, je bilo na tem lepem koncu vzhodnega dela Gorenjske le 80 hiš. Še po drugi svetovni vojni, torej dobrih sto let pozneje, jih ni bilo veliko več. Tunjice danes poleg istoimenskega naselja obsegajo še Tunjiško Mlako, Laniše in del Košiš. Veliko bolj kot same Tunjice pa je znana baročna cerkev sv. Ane, zgrajena pred 250 leti. In še, zgodovinarji menijo, da je bilo na območju Tunjic nekoč morje.

Kamniški župan Matej Slapar in Katja Jelovčan, ki z možem Boštjanom vodi naravni zdravilni gaj. FOTO: Občina Kamnik

Ko je Drago Vrhovnik, lastnik zemljišča v Tunjicah, v bližini cerkve sv. Ane leta 1998 kopal mivko, je v nogah začutil nekakšno toploto in mravljinčenje. Pri tem je naletel na izvir žive vode. Številne klinične raziskave in merjenja, ki so sledila, so razkrili, da v Naravnem zdravilnem gaju Tunjice privre na površje več energijskih centrov, vsak od njih pa še posebno zdravilno učinkuje na enega ali več sistemov človeškega telesa in duha. Ta pozitivna izkušnja je Vrhovnika spodbudila k ustanovitvi zdravilnega gaja, kjer je danes energija na razpolago vsem, ki si želijo pomagati na najnaravnejši način – z vrnitvijo k naravi, izvoru vsega življenja. Naravni zdravilni gaj Tunjice pri Kamniku te dni praznuje 25 let delovanja in posebnega poslanstva ter pomaga ozaveščati o pomenu kakovostne vode za življenje in zdravje ljudi. Zbranim se je ob srečanju in praznovanju pridružil župan Matej Slapar skupaj z v. d. direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik Luko Svetcem, idejnim vodjem in očetom gaja Vrhovnikom ter njegovima naslednikoma Katjo in Boštjanom Jelovčanom.

Zemljišče je eno najmočnejših pri nas po ugodnem delovanju na človeka.

V zdravilni kupoli se za mnoge začne pot do boljšega počutja. FOTO: Primož Hieng

Od vratarnice do glampinga

Zdravilni gaj Tunjice najdemo v bližini cerkve sredi mešanega gozda. Na zemljišču, velikem približno 10.000 kvadratnih metrov, se v blagem naklonu vrsti več energijskih centrov in izvir žive vode. Območja ugodnega delovanja so označena z različno velikimi krogi in ideogrami. Nenavadno moč tega območja je Vrhovnik, lastnik zemljišča Na tratah, odkril povsem po naključju. Ob praznovanju je povedal, da je spomladi 1998 med izkopavanjem mivke v nogah začutil močno mravljinčenje, nekaj dni pozneje pa je naletel na izvir vode, ki mu je pomagala zaceliti dolgoletno rano na roki: »Presenečen nad zdravilnostjo vode sem se obrnil na več poznavalcev naravnih zemeljskih sevanj, da so teren podrobno raziskali. Njihove ugotovitve so presenetljive, saj kažejo, da je to zemljišče po ugodnem delovanju na človeka eno najmočnejših pri nas.«

Njegovo zgodbo zdaj nadaljujeta hči Katja in njen mož Boštjan. Kot je ob tej priložnosti dejala Jelovčanova, so zgodbe Naravnega zdravilnega gaja Tunjice pomembne ne le v Sloveniji, temveč prodirajo tudi na svetovne trge: »Ves čas našega delovanja je oče vlagal in širil ponudbo. Tako je iz prve vratarnice postala posvetovalnica, prostor za slikanje avre, piramida, ki je bila namenjena individualnim terapijam za zdravljenje, pozneje smo postavili kupolo, nato je prostor postal premajhen in smo postavili jurko, kjer izvajamo delavnice za osebno rast in meditacije. Leta 2019 sta Boštjan in njegov oče Dušan postavila glamping iz lokalnega lesa ter vse naredila z lastnimi rokami. Gradimo namestitve, gradimo pa tudi odnose. Tako smo že od vsega začetka povezani s Srcem Slovenije, pridobili smo certifikate za njihovo blagovno znamko z živo vodo in glino, skupaj sodelujemo pri različnih projektih. Dobro sodelujemo s smučarsko skakalno reprezentanco, šolarji prihajajo na športne dneve. Želimo si nadaljnjega povezovanja.«

Marsikomu olajšali življenje

Kamniški župan je gaju ob tej priložnosti namenil naslednje misli: »Naravni zdravilni gaj Tunjice, ki ga je zasnoval Drago Vrhovnik, ki je bil za tiste čase vizionar, praznuje 25 let. Že na začetku ste vedeli, kaj je treba in kaj je pomembno za življenje, ko se o zdravem načinu življenja, zdravilni in živi vodi ter notranjem ravnovesju in drugih za uravnoteženo življenje pomembnih stvareh še ni govorilo, ste vi zasnovali pomembno zgodbo. Hvala, da ste zastavili to smer, dobili certifikate, ste ena uspešnejših družin in zgodbo peljete že 25 let. Marsikomu ste v oporo; ali ste mu rešili življenje ali pa je zaradi vaših storitev lažje živel. Imate plemenito poslanstvo, ki ni samoumevno.«

Zbrane je nagovoril tudi v. d. direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik: »V današnjem svetu, ko vsi govorimo o ohranjanju narave in trajnostnem turizmu, se pogosto zgodi, da dejanja ne sledijo besedam. S ponosom lahko rečem, da je zdravilni gaj Tunjice postavil visoke standarde, ki dosledno sledijo sodobnim smernicam trajnosti. Danes turisti iščejo edinstvena, zanimiva in poučna doživetja, ki blagodejno vplivajo na njihovo počutje. Zdravilni gaj Tunjice se je spretno in strokovno spopadel z izzivi sodobnega tempa življenja. Vi ste odličen primer dobre prakse turističnega ponudnika, ki nagovarja tako obiskovalce kot lokalne prebivalce, to pa je izjemno pomembno za lokalno skupnost, saj odpirate dodatne možnosti koriščenja zdravstvenih in velnes storitev tudi nam, ki tu živimo.«