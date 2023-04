Naravna čistila za vse površine

Močna industrijska čistila so res učinkovita in z malo truda hitro očistijo vse mogoče površine ter prostor še odišavijo, a skupaj prijetnimi vonjavami bodo naša pljuča napolnila tudi s škodljivimi snovmi. Napačno je mišljenje, da s tovrstnimi čistili prostor temeljito očistimo. Morda se bo res svetil, nikjer ne bo madežev, umazanije in prahu, bodo pa v zraku še dolgo ostale nevarne snovi, kar lahko povzroči nemalo zdravstvenih težav, še posebno pri alergikih, otrocih, starejših in tistih, ki imajo težave z dihali. Veliko boljša alternativa so zato ekološka čistila, na prodajnih policah je teh vedno več, a z veliko manj denarja jih lahko pripravimo kar doma, večino sestavin najverjetneje že imamo v shrambi ali kuhinji.

Če vas moti vonj kisa, uporabite katero drugo kislino. FOTO: Helin Loik-tomson, Getty images

Med naravnimi snovmi, ki se najpogosteje uporabljajo za čiščenje različnih površin, so soda bikarbona, kis, limonov sok ali citronka ter boraks. Slednje morda zveni zlovešče, a gre za popolnoma naravno snov, ki je zelo podobna sodi bikarboni, le delovanje je močnejše, uporabljamo pa ga lahko tudi kot belilo, zato se dobro izkaže v boju s plesnijo, in insekticid. Boraks poznamo tudi pod imenom natrijev borat, gre za sol, ki jo raztopimo v vodi, in enako kot s sodo bikarbono dobimo bazično raztopino.

Kamna ne s kislino

Ali bomo za čiščenje izbrali katero od bazičnih snovi ali pa raje kislih, je odvisno od posameznega materiala. Kamna s kislino raje ne čistimo, medtem ko se pri čiščenju občutljivih površin izogibamo abrazivnih snovi, saj jih bodo opraskale. Kis, še posebno alkoholni, bo odlično očistil okna in druge steklene površine, tudi ogledala pa ploščice in druge gladke površine, kovinske ali iz umetnih materialov.

Mešanica sode bikarbone in vode bo očistila hladilnik in pregnala neprijetne vonjave. FOTO: Baloon111, Getty Images

S katero koli kislino se bomo odlično spopadli z vodnim kamnom. Tudi tistim, ki se nabere v grelnikih vode. V grelnik nalijemo kis, če ne maramo njegovega vonja, izberemo limonov sok ali namesto njega uporabimo citronko, le da to raztopimo v vodi. Počakamo nekaj minut, lahko tudi pol ure, kislino izlijemo, v grelnik natočimo vodo, zavremo in odlijemo. Pri res trdovratnem vodnem kamnu bo treba postopek nekajkrat ponoviti, da se ta ne bi kmalu spet pojavil, pa je bistveno redno čiščenje.

Vodni kamen najbolje odstranijo kis, limonov sok in citronka.

Limona in rožmarin za aromo

Sami lahko pripravimo tudi prijetno dišeče in povsem naravno univerzalno čistilo. Potrebujemo stekleničko z razpršilom, v katero v razmerju ena proti ena nalijemo alkoholni kis in vodo. Za prijetno aromo dodamo kos limonine lupinice in nekaj vejic rožmarina, steklenico zapremo in dobro pretresemo, nato pa za približno en teden postavimo v hladen in temen prostor. S tovrstnim čistilom bomo odstranili vodne madeže, razkužili koše za smeti, tudi kovinske površine bodo z njegovo pomočjo znova zasijale.

Čistilo za vse kuhinjske površine ustvarimo iz litra vode, v kateri raztopimo štiri žlice sode bikarbone. Z njim bomo očistili tudi notranjost hladilnika in zamrzovalne skrinje, ker soda nase veže neprijetne vonjave, pa bosta oba po uporabi tudi bolj prijetno dišala.

Za univerzalno čistilo potrebujemo vodo, alkoholni kis, limonino lupinico in nekaj vejic rožmarina.

Ko se v hladilniku kaj pokvari ali vanj zgolj spravimo artikel z močnim vonjem, pa ne želimo, da se ta širi po celotni kuhinji vsakič, ko hladilnik odpremo, vanj postavimo skodelico, v katero smo nasuli sodo bikarbono, in ta bo arome nevtralizirala. Čistilo za okna in druge steklene površine pripravimo iz pol litra vode, decilitra alkoholnega ali jabolčnega kisa in pol decilitra 70-odstotnega čistilnega alkohola. Za bolj prijeten vonj dodamo še kapljico ali dve najljubšega eteričnega olja. Vse skupaj vlijemo v steklenico z razpršilom, dobro pretresemo in uporabimo.