Narava v otroški sobi

Rožnata ni samo za deklice. FOTO: Mtlapcevic/Getty Images

V otroško sobo postavimo katero od večjih lončnic, ki čistijo zrak.

Sivo je enostavno kombinirati z drugimi barvami, aktualna bo tudi, ko bo otrok zrasel. FOTO: Followtheflow/Getty Images

Steno popestrimo z zamolklo zeleno, ki se lepo poda k lesu. FOTO: Followtheflow/Getty Images

Ko se pripravljamo na prihod novega družinskega člana, je zagotovo eno najbolj prijetnih opravil urejanje otroške sobe. Pri tem pa že dolgo ne velja več, da je treba za deklico izbrati rožnate tone in za dečke modre, čeprav nekaj pravil vseeno obstaja. Strokovnjaki odsvetujejo izbiro močnih in živahnih barv, denimo rdeče, oranžne in rumene, saj te preveč spodbujajo otrokove možgane, zato bodo imeli težave s spanjem, vplivajo lahko tudi na njihovo razpoloženje in celo na tek. Veliko bolje se je zato držati nevtralnih barv in pastelnih tonov. Letos so, enako kot za preostale prostore, najbolj modni zemeljski toni, torej vse od bež, oker, svetlo rjave in barve opeke do zamolklo zelene. Cilj je ustvariti občutek miru in spokoja, topline in varnosti, hkrati pa se vrniti v naravo. Posledično je letos, kot že nekaj let zapored, najbolj priljubljen material za pohištvo in dodatke les, ki naj bo prav tako čim bolj naraven. V naravi poiščemo tudi dodatke, denimo preprogo, spleteno iz vrvi, prt iz lanu, na steno pa namesto slik obesimo makramé v nevtralnih barvah.Otroško sobo bodo lepo popestrile lončnice, ni treba z njimi povsem prekriti okenskih polic, dovolj bo strateško postavljena večja rastlina, denimo palma lepa hamadoreja (Chamaedorea elegans), ki v prostor ne prinese samo pridiha daljnih dežel, temveč je tudi odličen čistilec zraka, kar bo v otroški sobi še kako dobrodošlo. Med rastlinami, ki jih strokovnjaki priporočajo za otroške sobe, so še lirastolisti fikus, monstere in zmajevci.Poleg omenjenih barv so letos modni še modri odtenki, tako za dečke kot tudi deklice, pazimo le, da niso pretemni ali premočni. Pastelni odtenki modre bodo otroka namreč pomirili in mu pomagali zaspati, medtem ko bo denimo kraljevsko modra imela ravno nasproten učinek. Enako velja za zeleno, ki spodbuja koncentracijo, pri najmlajših pa ne sme biti preveč agresivna. Najbolje bo, če se odločimo za olivno zeleno, barvo mete, mahu ali pistacije. Zeleni odtenki se tudi odlično podajo k zemeljskim tonom in lesu, otroška soba pa bo še bolj zanimiva, če sicer nevtralno opremo popestrimo s steno v zamolklo zeleni ali s kakšnim zelenim dodatkom. Tudi ljubitelji pomirjujočih rožnatih in vijoličnih barv bodo letos prišli na svoj račun, te namreč niso rezervirane zgolj za deklice. Vijolična že dolgo velja za barvo vladarjev, zato bo ravno prava za male prince in princeske, raje kot močne temne vijolične odtenke pa tudi v tem primeru izberemo pastelne, denimo barvo sivke, med rožnatimi pa breskve. Najbolj varna in dolgotrajna izbira je še vedno elegantna nevtralna siva. Enostavno jo je popestriti z dodatki v bolj živahnih barvah, aktualna pa ne bo le za novorojenčka, tudi starejši otroci bodo z njo povsem zadovoljni.Katero koli barvo bomo izbrali za otroško sobo, pa strokovnjaki opozarjajo, da se pleskanja lotimo pravočasno, torej vsaj dva meseca pred prihodom otroka. Toliko časa je namreč potrebnega, da se bo prostor očistil morebitnih škodljivih hlapov in nevarnih kemikalij. Tudi če uporabljamo ekološko barvo, s pleskanjem ne čakamo predolgo, če nič drugega, bo v sobi ostal neprijeten vonj, ki ga nosovi, ki so komaj prišli na svet, niso vajeni.