Narava v domu

Narava na nas deluje blagodejno, zato ni čudno, da jo želimo vnesti v naša bivališča. Fino je, če imamo vrt, na katerem lahko uživamo, se sproščamo, prirejamo zabave pa seveda pridelujemo zelenjavo in sadje, tudi na balkonu lahko uredimo zeleno oazo, elemente narave pa seveda lahko vnesemo tudi med štiri stene in tako ustvarimo povezavo z zunanjim svetom. Na prvem mestu velja seveda omeniti rastline, brez teh dandanes ne gre več; ne le da čistijo zrak, ga filtrirajo, zelena barva umirja, blaži stres. Če nimate prostora (niti želje) za notranji vrt, ga je vendarle dovolj za posamezne lončnice, ki jih razporedite povsod, v vsak prostor, tudi kopalnico. Lahko si omislite pravo drevo, na primer citrus ali oljko, ali pa izberete kolekcijo sukulent, katerih nega je preprosta. Imate prazno belo steno? Izvrstno, okrasite jo z rastlinami: lahko jih obesite pod strop, postavite na police (na katerih morebiti že stojijo knjige, naj si delijo prostor) ali na stojala in tako ustvarite vtis vrta. Z rastlinami lahko steno tudi povsem prekrijete, čeprav je poteza morebiti ekstravagantna, bo na ta način narava prevzela prostor in ga spremenila v mali park.

Pohištvo iz ratana je kot nalašč za boho slog.

Ustvarite si malo džunglo. FOTO: Brizmaker/Getty Image

Zelo učinkovita je uporaba materialov, ki jih sicer uporabljamo zunaj, na vrtu, denimo les, torej tako pohištvo in tudi talne obloge, tudi v kopalnici, seveda moramo izbrati vlagi primerne, najbolje se obnese tikovina, tudi bambus, omislimo si lahko tudi kamniti umivalnik, v kot pa postavimo rastlino, ki bo uživala v vlagi. Čeprav je iz ratana večinoma vrtno pohištvo, ga zlahka postavimo tudi v dnevno sobo; če vam ni všeč ideja, da bi bilo prav vse v njej iz ratana, z njim opremite le kotiček, v kombinaciji z lončnicami bo videti, kot bi bili zunaj, na vrtu. Tovrstno pohištvo je kot nalašč za boho slog, dodamo več raznobarvnih okrasnih blazin, rastline z velikimi listi, nekaj pa naj jih visi s stropa, da bodo dajale videz džungle.

Podrobnosti iz narave uporabljamo za okrasitev prostora: na polico lahko na primer postavite zanimiv kamen, ki ste ga našli med sprehodom, tudi zanimiva veja z malce spretnosti (in kančkom barve) lahko postane sijajen okras, s školjkami, ki jih naberemo na morski obali, okrasimo kopalniške police.

Ni treba, da je v vazi vselej le rezano cvetje. FOTO: Fermate/Getty Images

Čudovit okras v jedilnici bo zanimiv krožnik, skleda ali pletena košara, v katero postavimo različno sadje, tudi zelenjavo, na primer bučke, v vazo postavimo najljubše cvetje ... Vsaka podrobnost, naj bo še tako majhna, ki vas doma poveže z naravo, je dobrodošla.