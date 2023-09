Kako se lahko obvarujete pred vodo?

Voda, ki prehaja skozi različne porozne materiale, povzroča njihovo degradacijo – gnitje in razpadanje, vlaga v bivalnih prostorih pa lahko povzroči nastanek plesni in tako poslabšuje življenjske razmere. Da to preprečimo, moramo zidane stavbe in betonske konstrukcije primerno zaščititi.

V svoji 75-letni tradiciji smo v podjetju TKK razvili številne učinkovite hidroizolacijske proizvode, ki jih uspešno tržimo pod blagovno znamko HydroBlocker. Preberi več.

